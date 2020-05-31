【假奶粉】廣州多名醫生疑推薦「固體飲料」當奶粉 有BB患佝僂病

繼湖南郴州「假奶粉」事件後，廣州也爆出「固體飲料」充當奶粉事件。內地傳媒報道，廣州10多間醫院醫生被家長控訴推薦「假奶粉」，有嬰兒發育遲緩、患佝僂病等。廣州市衛健委已介入調查。

廣州市以「貝兒呔」、「敏兒舒2號」兩款假奶粉事件不斷發酵。5月中旬，廣州一名家長在網上發文稱，去年6月嬰兒出生後被診斷為「對牛奶蛋白過敏」，廣州醫科大學附屬第三醫院的張醫生推薦其購買「貝兒呔2號深度水解配方粉」，聲稱過敏患兒基本都吃這款「奶粉」，原料為外國進口，經銷商引進回國貼牌包裝。

有兒童發育遲緩、營養不良

這名家長表示，在醫生的推薦下到藥房購買該產品，之後給孩子連續服用6個月。孩子目前被診斷為發育遲緩，並患有其他疾病。

▲ 罐上標示為「營養粉」、「固體飲料」。

事件曝光後，愈來愈多家長發現自己的孩子也喝了同樣產品，隨後到帶孩子到醫院檢查後，也被診斷出營養不良、佝僂病等。

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有家長稱，其孩子出生不久對牛奶蛋白過敏，在廣州某私立兒童醫院醫生的推薦下，購買了貝兒呔，她看到孩子不像以前般抗拒喝奶粉，就未太在意包裝上的「固體飲料」字樣，結果其兩歲7個月大的小朋友，子被診斷為佝僂病。

不少家長爆料稱，「廣州市花都區人民醫院兒科醫生推薦用貝兒呔」、「寶寶2個月的時候，在廣州市醫科大學第三醫院醫生推薦下買了65罐，食用至今8個月」、「寶寶吃了240罐貝兒呔，現在頭偏大，經常拍頭，廣州兒童醫院醫生推薦的」、「孩子服用了廣州婦兒中心醫生推薦購買的敏兒舒2號奶粉，過敏症狀沒緩解，反而生長緩慢」。

廣州市衛健委介入調查

據《健康時報》報道，目前約60名受害家長在網上維權，廣州有10多間醫院的醫生涉入事件。廣州醫科大學附屬第三醫院日前聲明稱，已成立專項調查組，對涉事科室及醫生深入調查。廣州市衛健委亦介入調查。

報道稱，「貝兒呔」 與「敏兒舒」的生產商均為廣州特益孚特實業有限公司。經銷商為廣州市能嬰貿易有限公司。一份報告顯示，2017年廣州特益孚特實業生產固體飲料共67噸，其中貝兒呔系列固體飲料年產量共23噸。而該兩間公司的大股東（疑似實際控制人）均為謝碧平，謝則是廣東優生優育協會秘書長，該協會去年因違規擅自與民營醫院開展合作活動等，被吊銷登記證書。

責任編輯：伍樂

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