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送員工iPhone被轟不愛國　上海餐廳老闆道歉：已換華為

社會熱點 17:47 2020/05/31

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上海一間餐廳疫情過後業績不降反升，為獎勵員工，老闆就購買iPhone手機送給員工，並且把發放過程拍攝短片上傳社交網站。豈料短片發布不久，即惹來大批網民批評不愛國，最後餐廳老闆道歉，形容「網絡力量及支持國貨的聲音太強大了」，已把送給員工的手機換成華為。

綜合內媒報道，上海一家石鍋魚店，在新冠肺炎疫情趨緩後復工，4月營業額不降反升、以超額完成任務，該店老闆為了鼓勵及感謝員工辛苦付出，特別送給員工一人一部iPhone 11手機，並且把發放過程拍攝短片，上傳到社交網站「抖音」。

然而短片發布不久，就有大批網友留言批評、指責老闆「不愛國」，甚至揚言要抵制，「本來想去嘗嘗的，一看到發蘋果手機，立馬不想去了，叫親戚朋友都不要去了，讓它倒閉」、「此店不倒閉，天理不容」、「就憑你買蘋果手機獎勵員工！我祝福你生意倒閉！看你那麼愛秀！」。

老闆事後道歉，稱當時沒多想，「就是看員工的老手機是蘋果，想他們用著也方便，就買蘋果了」。老闆稱後來認知到錯誤，已經將iPhone換成華為以支持國家，形容「網絡力量及支持國貨的聲音太強大了」。

另外，內地男演員、綜藝節目《奔跑吧兄弟》固定班底陳赫，近日在社交平台上更新動態，透露將在直播中送紅包、iPhone11 Pro作為抽獎獎品後，瞬間引發了爭議。網友紛紛留言評論表示「為什麼不買華為？」，部分網友甚至激烈評論「再買蘋果，你就退出娛樂圈」，另有網友認為「照這樣下去以後沒人敢送iPhone了」。

陳赫隨後回應稱，保證下次送華為。

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責任編輯：孫民

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