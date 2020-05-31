  • 30°C
香港時間 : 2020531日 (日) 19:29
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

淘寶賬號被禁980年？ 原因是退款過多觸發監管機制

社會熱點 17:49 2020/05/31

分享：

不少港人會在內地電商平台淘寶購物，但原來退款過多可能會有賬號被禁用的風險。內地傳媒報道，張女士的淘寶賬戶今年2月突然顯示無法下單，被告知賬號禁用980年，淘寶平台負責賬號管理的工作人員稱，賬號被禁是因退款過多，導致觸發了平台監管機制。經淘寶平台核實，張女士的賬號已解禁。

澎湃新聞報道，張女士表示，兩年前自己計劃開民宿，在淘寶購買大量家電、家具等產品，因房子未裝修好，不確定因素較多，她每次購買前都會和賣家溝通延遲發貨，如果不需要該產品，再協商退款，退款時都得到賣家同意，沒有任何糾紛。「我不是只退不買，我裝修所有東西基本都在淘寶買的，那段時間成交額有近20萬元（人民幣，下同）。」

被封已2999年 購物卡退款遭拒

今年2月，張女士發現賬號無法正常下單，並收到了一份《違規詳情》，顯示她的賬號因濫用會員權利被限制買家權限，直至2999年，淘寶客服告知這代表賬號被封，無法購物。不過，張女士賬號裡還有1950元的天貓超市購物卡，封號後無法使用，申請退款也遭拒。

張女士發現淘寶賬號被限制下單至2999年。

美國公布特別301報告：中國連續16年列優先觀察名單  淘寶網續登「惡名市場」榜

淘寶購物「收貨不似預期」 台妹買一字領毛衣竟變這樣

她之後了解到，根據淘寶平台大數據計算，頻繁退款會被視為賬號異常，自動封號。「我能理解平台的這個規則，但在封號前是不是該給用戶一個提醒？如果我之前知道的話，對退款就會謹慎一些了。或者我確實違反了規定，必須被封號，但至少應該把賬號裡的購物卡錢退給我，這是我應得的。」

為了這個淘寶賬號，張女士與淘寶平台反覆溝通協商3個多月，日前向傳媒反映。淘寶平台工作人員回應稱，平台確實有大數據監控，但張女士賬號被封不僅因為退款，而是賬號有較多已收貨僅退款的情況，擔心買家收到貨後，以差評威脅賣家來退款，「這樣的行為多了，就觸發了監控機制，限制買家購買了」。張女士之後再解釋，多筆已收貨僅退款交易，是因為商家優惠退差價，或產品存在瑕疵，商家主動讓她申請退款補償。

淘寶第一女主播血淚史曝光 吸金27億犧牲了什麼？（有片多圖）

【神州熱話】減肥怕排隊？淘寶流行「代吃代喝」幫拍照寫食評

隨後淘寶平台經核實，解禁張女士的賬，但未有詳細解釋封號和解禁的標準。

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

相關文章

淘寶第一女主播血淚史曝光 吸金27億犧牲了什麼？（有片多圖）
2019/12/03
淘寶第一女主播血淚史曝光 吸金27億犧牲了什麼？（有片多圖）
淘寶購物「收貨不似預期」 台妹買一字領毛衣竟變這樣
2019/12/04
淘寶購物「收貨不似預期」 台妹買一字領毛衣竟變這樣
淘寶蔣凡緋聞女主角張大奕 內地第一網紅是如何鍊成？
2020/04/20
淘寶蔣凡緋聞女主角張大奕 內地第一網紅是如何鍊成？
美國公布特別301報告：中國連續16年列優先觀察名單 淘寶網續登「惡名市場」榜
2020/04/30
美國公布特別301報告：中國連續16年列優先觀察名單 淘寶網續登「惡名市場」榜
消費陷阱 消費資訊 消費種類 家電 家具 大數據 淘寶 天貓

下一篇文章

送員工iPhone被轟不愛國　上海餐廳老闆道歉：已換華為
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港區國安法】成龍曾志偉譚詠麟參與聯署 逾2600港藝人撐國安法
【港區國安法】成龍曾志偉譚詠麟參與聯署 逾2600港藝人撐國安法
【黃秋生入籍台灣？】黃秋生親證準備移民台灣　台當局這樣回應
【黃秋生入籍台灣？】黃秋生親證準備移民台灣　台當局這樣回應
五月天今晚開線上演唱會 歌迷歡呼在家坐享「搖滾區」（附live直播連結）
五月天今晚開線上演唱會 歌迷歡呼在家坐享「搖滾區」（附live直播連結）
台版陳同佳案 男子在港搶名錶返台 判囚10年10個月
台版陳同佳案 男子在港搶名錶返台 判囚10年10個月
【肺炎疫情】 鍾南山：應放寬中港邊境管制救經濟
【肺炎疫情】 鍾南山：應放寬中港邊境管制救經濟
【宜家視頻】疑似女網紅闖IKEA拍不雅影片　宜家急報警（有片）
【宜家視頻】疑似女網紅闖IKEA拍不雅影片　宜家急報警（有片）