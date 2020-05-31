淘寶賬號被禁980年？ 原因是退款過多觸發監管機制

不少港人會在內地電商平台淘寶購物，但原來退款過多可能會有賬號被禁用的風險。內地傳媒報道，張女士的淘寶賬戶今年2月突然顯示無法下單，被告知賬號禁用980年，淘寶平台負責賬號管理的工作人員稱，賬號被禁是因退款過多，導致觸發了平台監管機制。經淘寶平台核實，張女士的賬號已解禁。

澎湃新聞報道，張女士表示，兩年前自己計劃開民宿，在淘寶購買大量家電、家具等產品，因房子未裝修好，不確定因素較多，她每次購買前都會和賣家溝通延遲發貨，如果不需要該產品，再協商退款，退款時都得到賣家同意，沒有任何糾紛。「我不是只退不買，我裝修所有東西基本都在淘寶買的，那段時間成交額有近20萬元（人民幣，下同）。」

被封已2999年 購物卡退款遭拒

今年2月，張女士發現賬號無法正常下單，並收到了一份《違規詳情》，顯示她的賬號因濫用會員權利被限制買家權限，直至2999年，淘寶客服告知這代表賬號被封，無法購物。不過，張女士賬號裡還有1950元的天貓超市購物卡，封號後無法使用，申請退款也遭拒。

▲ 張女士發現淘寶賬號被限制下單至2999年。

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她之後了解到，根據淘寶平台大數據計算，頻繁退款會被視為賬號異常，自動封號。「我能理解平台的這個規則，但在封號前是不是該給用戶一個提醒？如果我之前知道的話，對退款就會謹慎一些了。或者我確實違反了規定，必須被封號，但至少應該把賬號裡的購物卡錢退給我，這是我應得的。」

為了這個淘寶賬號，張女士與淘寶平台反覆溝通協商3個多月，日前向傳媒反映。淘寶平台工作人員回應稱，平台確實有大數據監控，但張女士賬號被封不僅因為退款，而是賬號有較多已收貨僅退款的情況，擔心買家收到貨後，以差評威脅賣家來退款，「這樣的行為多了，就觸發了監控機制，限制買家購買了」。張女士之後再解釋， 多筆已收貨僅退款交易， 是因為商家優惠退差價，或產品存在瑕疵，商家主動讓她申請退款補償。

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隨後淘寶平台經核實，解禁張女士的賬，但未有詳細解釋封號和解禁的標準。

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