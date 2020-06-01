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【美國示威】美國務院發言人評港區國安法 華春瑩反諷美「警暴」（有片）

國情動向 11:27 2020/06/01

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北京推行「港區國安法」引發美國辣招回擊的同時，美國明尼蘇達州一名黑人遭白人警員用膝頭壓頸，送院後證實死亡，外界嘩然。美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）30日在推特上發文，指摘北京違背對香港的承諾。中國外交部發言人華春瑩則轉發這篇推文，並配上被白人警察壓頸死亡的黑人生前所說「I can’t breathe.」（我不能呼吸）。

美國總統特朗普（Donald Trump）29日就港區國安法召開記者會，宣布將實施制裁。國務院發言人歐塔加斯30日接受CNN採訪，並在推特轉發影片，文中提到「這是全球的關鍵時刻，勢必會載入歷史。全世界熱愛自由的民眾必須遵守法治，並追究中共的責任，中共公然違背對香港人的承諾。」

中國外交部發言人華春瑩隨後轉發上述推文，並配上「I can’t breathe.」（我不能呼吸），引用美國黑人男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓制致死的事件。

不過，在華春瑩這則推文下，有網民貼上香港黑衣人被警察壓頸部的圖文，並稱「Can #HongKongers breathe?」（香港人能呼吸嗎？）。該條評論獲引來逾2,000人點讚。但也有網民留言，「美國：我們不與我們的人民站在一起，我們跪在他們的脖子上。」

之後，外交部發言人趙立堅也轉發了華春瑩此條推文。

責任編輯：費風

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