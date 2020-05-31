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蔣志光、大S等否認聯署撐港區國安法：相信同名同姓另有他人

社會熱點 20:52 2020/05/31

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全國人大通過「港版國安法」後，不同界別紛紛表態，汪明荃、譚詠麟、曾志偉等超過2,600名文化演藝界人士發表聯署聲明，希望相關法例堵塞國家安全漏洞的同時，亦能保障業界正常的創作自由和發展空間。不過，聯署名單疑出現「撞名」情況，有份出演《降魔的2.0》的蔣志光、前新聞主播張寶華、台灣藝人徐熙媛（大S）先後否認聯署。

蔣志光今日（31日）下午在個人Facebook專頁發聲明，稱鑒於近日一篇「香港文化演藝界支持國安立法聯署聲明」內容出現「蔣志光」的名字。「為免誤會，本人現作出聲明：本人從沒在這份聲明裏簽署過任何文字，而當中同名同姓者，相信另有他人。謹此公告，以資識別！」

張寶華同樣在個人Facebook專頁發文，稱演界文化界2600幾人聯署支持國安法在港實施，幾位朋友不約而同丶驚訝地發現，其中一位聯署者叫張寶華，甚至有媒體都搞錯以為是她本人。「當然，這位張寶華不是本人！」她說，據其所知，同名同姓的，在粵劇界也有一位名伶叫張寶華，但不清楚是不是她聯署。「呢個世界，撞樣都可以，又何況係撞名？！特此澄清。謝謝！」

徐熙媛出現在連署名單，但她否認，說只是同名同姓，目前正全心準備女兒的升學事宜，沒有收到參與任何連署的邀請或通知。

另據台灣《聯合報》報道，徐熙媛（大S）表示，有關名字在名單內出現，僅是同名同姓，目前正全心準備女兒的升學事宜，沒有收到參與任何連署的邀請或通知。成龍則透過經紀公司表示，不願多作回應。

文化演藝界周五（29日）以個人和團體名義在報章刊登「關於支持國安立法的聲明」，有2605人參與聯署，其中出現不少知名人士的名字，包括成龍、譚詠麟、曾志偉、鍾鎮濤、汪明荃、鄺美雲、黃百鳴、王祖藍等。

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責任編輯：孫民

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