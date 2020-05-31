 網傳解放軍士兵遭印軍盾牌壓地圍毆　印方澄清並無此事（有片） 

中印邊境緊張形勢加劇。近日網絡流傳影片顯示，在疑似中印邊境地區班公湖（Pangong Tso），一名解放軍士兵被印度軍人毆打，頭破血流，軍車亦被破壞。印度軍方則強調未發生這種暴力事件，譴責有心人士試圖破壞邊境現況。

網傳影片顯示，疑似解放軍的士兵倒在地上，並被盾牌壓制，而其他人則是不斷朝他拳打腳踢；此外，還有一輛疑為解放軍「東風猛士」的裝甲偵察車，也被印度士兵拿石頭、棍子攻擊。但從影片中無法辨別出事件發生的日期，影片也並未交代該名士兵為何被群毆。

據印媒報道，印度軍方今日發聲明澄清，影片內容並未經過查證，卻試圖將中印邊界衝突連結在一起，這是一種惡意行為。印度軍方強調，中印兩國依據邊境管理協議去解決兩國間的糾紛，目前並無發生任何暴力事件，「我們強烈譴責任何試圖影響中印兩國關係的行為，也請媒體不要再播放這些會影響邊境現狀的影片或照片」。

近期多次傳出中印在班公湖一帶爆發衝突，更有指解放軍派出超過5,000名士兵到當地駐防，惟中國外交部表示，目前局勢總體穩定可控。印度國防部長辛格（Rajnath Singh）5月30日表態稱，他在與美國防部長埃斯珀（Mark Esper）通話時，稱中印在外交以及軍事層面，通過現有機制解決問題。

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責任編輯：費風

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