【中美角力】《環時》總編胡錫進：美國騷亂明顯由香港「暴徒」策劃

美國明尼蘇達州黑人男子弗洛伊德（George Floyd），日前遭白人警員執法時用膝頭壓頸後死亡，引發全美超過30個城市持續示威，多地演變成騷亂。內地《環球時報》總編輯胡錫進表示，香港「暴徒」顯然美國暴力示威的策劃者，但未有提出明確證據。

胡錫進今日在Twitter發文稱，高度懷疑香港的「暴徒」已滲透到美國各州，指襲擊警察局、搗毀商店、堵路、破壞公共設施等，都是香港示威中常見。他續稱，「兇殘的香港暴徒明顯是美國暴力抗爭的幕後策劃者」。

不過，他未有就其指控提出進一步證據。

指美國騷亂是對政客「報應」、「活該」

另外，胡錫進亦在微博發文，指抗議和騷亂從明尼蘇達州蔓延向美國全國，「中國互聯網上一片歡呼」，原因是美國政府和國會一直公開支持香港的騷亂，稱「暴徒」是「勇敢的人」，更點名美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）對香港騷亂那句「美麗風景線」的吹捧，尤其讓中國人生氣、不齒。

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他表示，在大多數中國網民看來，美國現在的騷亂就是那些政客支持香港騷亂的「報應」，認為他們「活該」，又稱中國政府和全國人大無發聲明譴責美國警察發催淚彈和逮捕示威者，表現了克制。

最後他稱，香港事情逐漸出現向好變化，秩序有望在那裡重建，而美國的矛盾是無解，在其經濟出問題、政治體制愈發衰敗時，還有亂子將要冒出來。他強調，美國越來越缺少玩弄雙標的資本，它搞不亂中國，多考慮自保。

美國總統特朗普曾稱，騷亂是由反法西斯主義者及激進左翼策動。司法部長巴爾歸咎，有左翼極端組織背後策動暴力示威。明尼蘇達州州長沃爾茲則指摘，州外組織利用示威製造混亂，如無政府主義者、白人至上主義者及販毒集團。

責任編輯：伍樂

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