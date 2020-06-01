【中美角力】特朗普藉疫情牌+香港牌　打響與華脫鉤戰

▲ 今年一場突如其來的新冠疫情，以及全國人大推動港區國安法，給了特朗普一個機會，促使華府加大政策力度實現「美國優先」的戰略目標。

美國總統特朗普自2017年上台後，推動美國企業撤出中國，以期讓製造業回流美國，實現「美國優先」的戰略目標。不過，因為成本過高，實施起來卻阻力重重，特別是來自美國商界、企業的阻力。直至今年，一場突如其來的新冠疫情，以及全國人大推動港區國安法，卻給了特朗普一個機會，促使特朗普政府加大政策力度來消除這個阻力。

白宮首席經濟顧問庫德洛上周二（26日）接受媒體訪問揚言，特朗普政府願對目前仍在中國、香港的美國企業提供全額回流補助，矢言竭盡所能讓美商將製造供應鏈遷回母國。

非但如此，美國的目標不僅僅是減少對中國的依賴這麼簡單，其核心追求是要重組世界產業鏈，要在這一過程中「去中國化」，想要將中國跟這個世界隔離開來。

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法新社報道稱，英國最近已經接受美國的建議，正在醞釀組建10國聯盟，開發自己的5G技術與產品，擺脫對中國通訊設備巨頭華為的產品依賴，以及取捨的壓力。計劃邀集七大工業國組織（G7）諸國，並連同澳洲，韓國以及印度十國合作。

▲ 特朗普政府近期加大力度狙擊華為

而華府最近在推動與中國脫鉤方面更是連番重拳，至少在5個領域主動出擊：

一、推動美企撤離中國、香港，讓製造業回流美國；

二、加大力度狙擊華為。在科技方面，從供應鏈入手，對中國半導體產業「斷芯」，打垮中國科技型企業；

三、宣布啟動取消香港特殊待遇的程序；

四、藉瑞幸咖啡造假事件，嚴查、問責在美上市中企。中企未來在美國資本市場融資之路將被切斷，已上市的中企也有被迫退市的風險；

五、在教育、文化、旅遊等各個方面限制美中兩國民間交往。其中白宮最新公告︰6月1日起禁止部分與中國軍事院校背景的中國留學生入境，影響至少3,000人。

針對美方連番的「脫鉤」舉動，中國官方一直表現得不以為然。之前的慣常反應是「與中國脫鉤就是與機遇脫鉤」。最新的權威態度是總理李克強在兩會閉幕後的記者會上回應稱，中美經濟「你中有我，我中有你」，兩個主要經濟體脫鉤，對誰都沒有好處，也會傷害世界。

有內地專家學者表達憂慮。中國社科院學部委員、前人行貨幣委員會委員余永定上周三（27日）在中國金融四十人論壇上表示， 對於中美產業鏈脫鉤等問題，中國必須早做準備。對於5G等非常重要的產業鏈，一定要確保產業鏈完整通暢，不能因美國破壞而中斷。對於涉及國家安全的企業，應該傾全國之力加以支援。

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本報記者：嚴正

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