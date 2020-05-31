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【中美角力】特朗普藉疫情牌+香港牌　打響與華脫鉤戰（訂戶專享）

國情動向 21:56 2020/05/31

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今年一場突如其來的新冠疫情，以及全國人大推動港區國安法，給了特朗普一個機會，促使華府加大政策力度實現「美國優先」的戰略目標。

美國總統特朗普自2017年上台後，推動美國企業撤出中國，以期讓製造業回流美國，實現「美國優先」的戰略目標。不過，因為成本過高，實施起來卻阻力重重，特別是來自美國商界、企業的阻力。直至今年，一場突如其來的新冠疫情，以及全國人大推動港區國安法，卻給了特朗普一個機會，促使特朗普政府加大政策力度來消除這個阻力。

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