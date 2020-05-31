【中美角力】特朗普藉疫情牌+香港牌 打響與華脫鉤戰（訂戶專享） 國情動向 21:56 2020/05/31 分享： ▲ 今年一場突如其來的新冠疫情，以及全國人大推動港區國安法，給了特朗普一個機會，促使華府加大政策力度實現「美國優先」的戰略目標。 美國總統特朗普自2017年上台後，推動美國企業撤出中國，以期讓製造業回流美國，實現「美國優先」的戰略目標。不過，因為成本過高，實施起來卻阻力重重，特別是來自美國商界、企業的阻力。直至今年，一場突如其來的新冠疫情，以及全國人大推動港區國安法，卻給了特朗普一個機會，促使特朗普政府加大政策力度來消除這個阻力。 ... 相關文章 【中美角力】中國接部分留美學生回國 並稱「有公民反映被美海關檢查手機電腦」 今日 【中美角力】中國接部分留美學生回國 並稱「有公民反映被美海關檢查手機電腦」 【中美角力】余永定：中國要對中美脫鉤早做準備 確保5G等重要產業鏈完整 今日 【中美角力】余永定：中國要對中美脫鉤早做準備 確保5G等重要產業鏈完整 【中美角力】美國國務院將舉辦網上燭光晚會 悼念六四事件 2020/05/30 【中美角力】美國國務院將舉辦網上燭光晚會 悼念六四事件 【中美角力】「無緩和出路」 中美惡鬥恐推向失控邊緣 2020/05/29 【中美角力】「無緩和出路」 中美惡鬥恐推向失控邊緣 【港區國安法】環時稱中美「香港戰役」已打響 駐美大使館警告反制 2020/05/30 【港區國安法】環時稱中美「香港戰役」已打響 駐美大使館警告反制 經濟 疫情 中美關係 港區國安法 國安法 華為 5G 特朗普 庫德洛 李克強 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入