【國安法．BNO】英外相談BNO平權：不會漠視對香港責任（附BNO續領需知）

▲ 【國安法．BNO】英外相談BNO平權：不會漠視對香港責任

全國人大推動制訂「港區國安法」，不僅加劇中美角力、亦引爆中國與西方博弈。英國外交大臣藍韜文當地時間周日（31日）表示，英國不會漠視對香港的責任，並重申倫敦擬對英國國民海外護照的香港持有人放寬簽證權，以回應北京推動制定「港區國安法」。

藍韜文（Dominic Raab）告訴英國廣播公司（BBC）：「如果中國堅持完成這項國安法…我們會賦予英國國民海外（British National Overseas, BNO）護照持有人前來英國的權利。」

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拉布同時表示，這些人當中只有一部分人真的會前往英國。

他說：「我們不會視而不見，我們不會漠視自己對香港人的責任。」

英國擬對35萬BNO香港人放寬簽證權

藍韜文28日曾表示，北京若強推香港版國安法，英國將對35萬名持有BNO護照的香港民眾放寬簽證權，從現行入境6個月的期限，開放至入境英國12個月，並可找工作和就學，為未來取得公民身分鋪路。

英國內政部29日則說，所有持有BNO的香港人都將適用這項政策，根據英國政府數據，有約290萬香港居民符合資格申請BNO。

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【附：申請續領BNO需知】

申請續領BNO所需4項基本文件：

‧舊BNO護照（未剪角） ‧香港永久性居民身分證雙面彩色影印副本 ‧現時持有任何尚未過期之其他國家護照的全彩影印本（包括封面封底，及空白頁在內的每一頁） ‧住址證明文件正本

如申請人需要副簽，完成網上付款後，系統會提醒申請人須下載及列印副簽聲明表格，交給副簽人填寫個人資料及簽署。申請人須把副簽人的簽署紙本（hardcopy）及副簽人護照附相片一頁的彩色影印本，連同申請文件一併寄回英國護照署。

副簽人的要求：

‧必須認識申請人2年或以上，與申請人並非家庭成員、戀人及同住關係

‧18歲或以上、持有英國護照（包括持有有效BNO的人）或歐盟護照

‧官方認可的專業人士，如會計師、律師、註冊護士、教師、社工、新聞工作者等【詳情】

申請續領BNO的步驟：

1. 進入「申請英國護照的網站」[英國護照署網站]，按「Start Now」。

2. 申請人須先回答問題，以分析申請人是「首次申請」抑或「續領BNO」。

問題一：「Do you live in the UK?（你是否在英國居住？）」，在港居住的申請人可揀選「No（否）」，然後再揀選「Hong Kong（香港）」，按「Continue（繼續）」。 問題二：輸入申請人的出生日期（日／月／年），按「Continue」。 問題三：「Have you had a UK passport before?（你是否曾持有英國護照？）」，BNO屬於英國護照，可選「Yes（是）」，按「Continue」。 問題四：「Is your passport lost or stolen?（你的護照是否已遺失或被盜？）」，可揀選「Yes」或「No」，再按「Continue」。如果遺失BNO，須先向英國護照署報失護照，才可進行其他申請程序。【報失BNO：www.gov.uk/report-a-lost-or-stolen-passport】 問題五：「When was your passport issued?（你的護照是何時簽發？）」，輸入簽發日期後，再選擇「Which is your passport issuing authority?（哪個是你的護照的簽發部門？）」，可選「UKPA， UKPS， IPS or HMPO」或「Other（其他）」，建議選「Other」，再按「Continue」。 問題六：「Is your passport damaged?（你的護照是否有損毁？）」，揀選答案後按「Continue」。 問題七：「Do you have any passports from other countries?（你是否持有其他國家的護照？）」，如申請人持香港特區護照，選「Yes」，按「Continue」。 問題八：「What nationality is written on your passport?（你的護照所顯示的國籍為？）」一般BNO持有人可選「British National Overseas (usually resident in Hong Kong)」，按「Continue」。

回答問題後，系統會把申請人歸類，如被歸類為續領BNO（you're applying for an adult renewal.），可以進入續領程序；如被歸類為「首次申請」，或需要續答兩條問題：「Do you have a naturalisation or registration certificate?（你是否擁有歸化或入籍證明？）」及「Which country were you born in?（你在哪個國家出生？）」。

系統分析申請人是首次申請抑或續領BNO後，因疫情影響，會建議申請人考慮押後申請續領BNO，以便處理其他較緊急個案，如想繼續申請，可按「Continue」，系統會再問一次「Do you want to apply for a passport now?（你是否想立即申請？）」，再按「Yes, I want to apply now（是，我想立即申請）」。

3. 系統會指示申請人「申請護照」 (apply for a passport)，按「繼續」後，再按指示上載照片（相片規格），填寫姓名、出生日期、英國國民（海外）護照號碼等個人資料。付款前，申請人會被告知須提交什麼文件。

4. 以信用卡網上繳付護照費用連回郵郵費：105.86英鎊（約1089港元，34頁），115.86英鎊（約1192港元，50頁）。

付款後，申請人會獲發附有參考號碼（application reference）的收據，提示申請人準備所需郵寄的文件，亦可隨時登入查看申請。申請人亦可選擇以電郵或短訊接收信息，以便追蹤申請進度。

5. 完成網上申請後，申請人須在指定時間內把文件寄到英國護照署。

受疫情影響，郵寄時應留意部分快遞服務或有所延誤甚至暫停。根據香港郵政的網站資料，目前香港郵政只提供平郵服務，送遞郵件需要42至58個工作天，可在香港郵政「投寄易」網站查詢送遞郵件的價錢及所需時間。市民亦可以選擇其他速遞公司如DHL、美國聯邦快遞（FedEx）等，並可在網上查詢送遞郵件的價錢及所需時間。

實用網址：

BNO申請網址：www.gov.uk/overseas-passports

報失BNO：www.gov.uk/report-a-lost-or-stolen-passport

BNO副簽人要求：countersigning passport applications and photos

BNO所需基本文件：線上申請注意事項

BNO相片規格：www.gov.uk/photos-for-passports

責任編輯：伍樂

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