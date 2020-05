【國安法．BNO】英外相談BNO平權：不會漠視對香港責任（附BNO續領需知）

▲ 【國安法.BNO】英外相談BNO平權:不會漠視對香港責任

全國人大推動制訂「港區國安法」,不僅加劇中美角力、亦引爆中國與西方博弈。英國外交大臣藍韜文當地時間周日(31日)表示,英國不會漠視對香港的責任,並重申倫敦擬對英國國民海外護照的香港持有人放寬簽證權,以回應北京推動制定「港區國安法」。

藍韜文(Dominic Raab)告訴英國廣播公司(BBC):「如果中國堅持完成這項國安法…我們會賦予英國國民海外(British National Overseas, BNO)護照持有人前來英國的權利。」

【國安法.BNO】英擬擴BNO權利 BBC話你知點解象徵意義較大(附BNO續領需知)

【港區國安法】英國擬擴大持BNO者權利 中國反對 稱保留採取相應措施權利

拉布同時表示,這些人當中只有一部分人真的會前往英國。

他說:「我們不會視而不見,我們不會漠視自己對香港人的責任。」

英國擬對35萬BNO香港人放寬簽證權

藍韜文28日曾表示,北京若強推香港版國安法,英國將對35萬名持有BNO護照的香港民眾放寬簽證權,從現行入境6個月的期限,開放至入境英國12個月,並可找工作和就學,為未來取得公民身分鋪路。

英國內政部29日則說,所有持有BNO的香港人都將適用這項政策,根據英國政府數據,有約290萬香港居民符合資格申請BNO。

彭定康:英國政府應更開放對待BNO香港人

英下議院報告指一國兩制受損 促予持BNO香港人居英權

【附:申請續領BNO需知】

申請續領BNO所需4項基本文件:

‧舊BNO護照(未剪角) ‧香港永久性居民身分證雙面彩色影印副本 ‧現時持有任何尚未過期之其他國家護照的全彩影印本(包括封面封底,及空白頁在內的每一頁) ‧住址證明文件正本

如申請人需要副簽,完成網上付款後,系統會提醒申請人須下載及列印副簽聲明表格,交給副簽人填寫個人資料及簽署。申請人須把副簽人的簽署紙本(hardcopy)及副簽人護照附相片一頁的彩色影印本,連同申請文件一併寄回英國護照署。

副簽人的要求:

‧必須認識申請人2年或以上,與申請人並非家庭成員、戀人及同住關係

‧18歲或以上、持有英國護照(包括持有有效BNO的人)或歐盟護照

‧官方認可的專業人士,如會計師、律師、註冊護士、教師、社工、新聞工作者等【詳情】

申請續領BNO的步驟:

1. 進入「申請英國護照的網站」[英國護照署網站],按「Start Now」。

2. 申請人須先回答問題,以分析申請人是「首次申請」抑或「續領BNO」。

問題一:「Do you live in the UK?(你是否在英國居住?)」,在港居住的申請人可揀選「No(否)」,然後再揀選「Hong Kong(香港)」,按「Continue(繼續)」。 問題二:輸入申請人的出生日期(日/月/年),按「Continue」。 問題三:「Have you had a UK passport before?(你是否曾持有英國護照?)」,BNO屬於英國護照,可選「Yes(是)」,按「Continue」。 問題四:「Is your passport lost or stolen?(你的護照是否已遺失或被盜?)」,可揀選「Yes」或「No」,再按「Continue」。如果遺失BNO,須先向英國護照署報失護照,才可進行其他申請程序。【報失BNO:www.gov.uk/report-a-lost-or-stolen-passport】 問題五:「When was your passport issued?(你的護照是何時簽發?)」,輸入簽發日期後,再選擇「Which is your passport issuing authority?(哪個是你的護照的簽發部門?)」,可選「UKPA, UKPS, IPS or HMPO」或「Other(其他)」,建議選「Other」,再按「Continue」。 問題六:「Is your passport damaged?(你的護照是否有損毁?)」,揀選答案後按「Continue」。 問題七:「Do you have any passports from other countries?(你是否持有其他國家的護照?)」,如申請人持香港特區護照,選「Yes」,按「Continue」。 問題八:「What nationality is written on your passport?(你的護照所顯示的國籍為?)」一般BNO持有人可選「British National Overseas (usually resident in Hong Kong)」,按「Continue」。

回答問題後,系統會把申請人歸類,如被歸類為續領BNO(you're applying for an adult renewal.),可以進入續領程序;如被歸類為「首次申請」,或需要續答兩條問題:「Do you have a naturalisation or registration certificate?(你是否擁有歸化或入籍證明?)」及「Which country were you born in?(你在哪個國家出生?)」。

系統分析申請人是首次申請抑或續領BNO後,因疫情影響,會建議申請人考慮押後申請續領BNO,以便處理其他較緊急個案,如想繼續申請,可按「Continue」,系統會再問一次「Do you want to apply for a passport now?(你是否想立即申請?)」,再按「Yes, I want to apply now(是,我想立即申請)」。

3. 系統會指示申請人「申請護照」 (apply for a passport),按「繼續」後,再按指示上載照片(相片規格),填寫姓名、出生日期、英國國民(海外)護照號碼等個人資料。付款前,申請人會被告知須提交什麼文件。

4. 以信用卡網上繳付護照費用連回郵郵費:105.86英鎊(約1089港元,34頁),115.86英鎊(約1192港元,50頁)。

付款後,申請人會獲發附有參考號碼(application reference)的收據,提示申請人準備所需郵寄的文件,亦可隨時登入查看申請。申請人亦可選擇以電郵或短訊接收信息,以便追蹤申請進度。

5. 完成網上申請後,申請人須在指定時間內把文件寄到英國護照署。

受疫情影響,郵寄時應留意部分快遞服務或有所延誤甚至暫停。根據香港郵政的網站資料,目前香港郵政只提供平郵服務,送遞郵件需要42至58個工作天,可在香港郵政「投寄易」網站查詢送遞郵件的價錢及所需時間。市民亦可以選擇其他速遞公司如DHL、美國聯邦快遞(FedEx)等,並可在網上查詢送遞郵件的價錢及所需時間。

實用網址:

BNO申請網址:www.gov.uk/overseas-passports

報失BNO:www.gov.uk/report-a-lost-or-stolen-passport

BNO副簽人要求:countersigning passport applications and photos

BNO所需基本文件:線上申請注意事項

BNO相片規格:www.gov.uk/photos-for-passports

