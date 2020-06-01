【港區國安法】譚惠珠曝國安法時間表　蓬佩奧重申不應給香港特殊待遇

全國人大日前通過「港區國安法」的立法決定，美國國務卿蓬佩奧周日（5月31日）再就此事發表評論，重申現時美國沒有理由再給予香港特殊待遇。基本法委員會副主任譚惠珠今則估計，「港區國安法」最快今個月內在人大常委會通過。

蓬佩奧接受霍士新聞訪問時批評，中國領導人收緊對香港的控制，違反保持香港自治的承諾；他指如果中國領導人以對待内地的相同方式去對待香港，美國就沒基礎給予香港不同的待遇。

值得注意，新華社昨公布全國人大常委會工作報告的正式全文，對比全國人大常委會委員長栗戰書在5月25日宣讀的文本，報告提及「港區國安法」的段落，新增了「加快推進相關立法」的字眼。中央政法委日前更發文，指在香港建立專門負責國安的機構「非常必要」，在港有關國家安全的領域不但要「設防」，還要「紮營」。

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▲ 蓬佩奧重申美沒理由給香港特殊待遇

另一方面，基本法委員會副主任譚惠珠在一個電台節目估計，「港區國安法」最快可以在6月內於人大常委會通過。對於「港區國安法」會否出現以言入罪的情況，她認為需要判斷前因後果，普通地講一句說話未必有問題，但若果一句說話有煽動性、在活動上講，就可能是「行為」。

她舉例指，市民可以出席合法遊行、集會，但若果活動性質在舉行中有人改變，例如有暴力事件，或者有人叫「結束一黨專政」，她會呼籲市民離開，形容是「君子不立危牆之下」。

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《人民日報》今也發表評論文章，說全國人大高票通過建立港區國安法，表達堅決維護國家安全的意志，體現依法懲治港獨、黑暴的強大民意，重申中國主權，不容挑戰；國家安全，必須堅守。港區國安法勢在必行，事在必成。

文章指港獨、黑暴一日不除，香港一日不寧。少數港獨和黑暴分子企圖攬炒香港，綁架750萬港人利益，執意把香港逼往絕路，中央絕不會坐視不管。建立港區國安法是要依法懲治極少數嚴重危害國家安全的港獨和黑暴分子，保護絕大多數遵紀守法的香港市民。

全國人大的《決定》表明，為了一國兩制和基本法的正確實施和維護國家主權、領土完整和國家安全，香港的長期繁榮穩定，中央依法打擊和遏制港獨絕不會手軟。

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責任編輯：游昊雲

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