▲ 【港區國安法懶人包】六四集會違不違法？法律專家國安法20答問瘋傳

全國人大確定為香港訂立「港區國安法」決，一石激起千重浪，輿論場有人問道：以後還能否舉辦和參加六四活動。

在此敏感時刻，香港輿論場瘋傳一本以「香港邁向明天關注組」名義發布，稱「法律專家香港國家安全立法釋疑20問」的小冊子，聲稱邀請了一批法律專家解答港人疑慮，20條問答題中，詳解了包括遊行，示威，新聞，言論等基本權利和自由，及使用社交媒體會否受到制約。當中舉例指，只要符合不顛覆政權等前提，參加「六四集會」毋須擔心違法 。

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小冊子引述稱，國安法只約束4類嚴重危害國家安全的行為和活動，針對極少數人，不會影響港人正常享有、行使法定的各項權利和自由，例如參加「六四集會」，只要不實施分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等行為，就毋須擔心觸犯國安法；香港人開展正常對外交往和國際合作，亦完全不受影響。

值得注意是，全國人大上周通過訂立「港區國安法」，當中明言禁止「顛覆國家政權」，主張「結束一黨專政」的支聯會，被指恐受影響、六四集會或成歷史。有支聯會人士指，任何口號都有機會被打壓，但港區人大代表葉國謙則稱，立法後可以罵共產黨，但若有行動推翻中央則屬違法。

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另外，對於facebook等內地不能使用的社交媒體，小冊子第9條表示，在國安法下，港人可如常使用fb、Instagram、WhatsApp等社交媒體和通訊工具，重申通訊、言論等自由完全得到保障；討論時事、批評政府亦不會受影響。

小冊子表示，港區國安法不會侵蝕或取代香港現行法律體系，強調是補充現有法律的空白和不足，又稱今次人大決定和立法都不存在牴觸《基本法》的問題，重申基本法雖指23條由特區自行立法，但中央仍擁有根據實際情况就國家安全問題立法的權力，而中央今次做法亦非改變「一國兩制」方針，而是為一國兩制「加固」。

有報道指，「香港邁向明天關注組」由具官方背景的法律專家組成。

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責任編輯：伍樂

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