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【中國經濟】5月財新中國製造業PMI升至50.7勝預期 惟需求仍低迷

經濟脈搏 10:39 2020/06/01

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內地防範新冠肺炎疫情措施放寬，企業普遍復工復產，5月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）錄得50.7，較升月提高1.3個百分點，好過預期的49.6，為2月以來最高，重回擴張區間。

分析指出，企業生產大幅加速，但需求尤其外需仍然低迷，出口就業指數持續處於收縮區間，相關政策出台能否穩住就業仍需觀察。

重回擴張區間 生產恢復勝需求

財新/Markit今日（6月1日）公布，5月財新製造業PMI回升至50.7，從上月的49.4回到擴張區間。這與官方製造業PMI並不一致。國家統計局昨公布，5月製造業PMI錄得50.6，低於上月0.2個百分點。

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隨著企業經營逐步恢復正常，生產加速，製造業生產連續3個月按月回升，5月生產指數錄得2011年2月以來最高。

不過，生產恢復明顯快過需求，受外需疲弱拖累，新訂單指數按月小幅回升，但仍處於收縮區間。受疫情影響，新出口訂單指數雖有回升，但已連續5個月處於收縮區間。

新出口訂單、就業指數 連續5個月收縮

企業相應連續5個月壓縮用工，但降幅放緩。受訪企業普遍表示，因需求不足而計劃裁減人手，部分企業則稱員工自願離職後無填補空缺。生產加速而企業新訂單減少，導致企業積壓工作量出現2016年2月以來首次下降。

由於預期疫情改善後，全球經濟會轉強，中國製造業界對未來一年抱有信心，樂觀度在擴張區間攀升。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，中國經濟處疫情後的修復期，出口疲弱對需求側形成嚴重拖累。而今年政府工作報告未提及GDP增速目標，重點強調「六穩」和「六保」，就業首當其衝。但財新中國製造業PMI顯示，就業指數連續5個月處於收縮區間，促就業工作任務依然艱鉅繁重。而一攬子宏觀政策出台，能否為中小企業紓困、救助困難群眾，進而穩住就業，尚需觀察。

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責任編輯：林佩怡

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