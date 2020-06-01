【美國示威】美國安顧問：中國等抹黑美國「是不會佔到便宜」

美國警暴涉嫌致非裔男子弗洛伊德（George Floyd）死亡事件，引發暴力騷亂蔓延美國多地，首都華盛頓哥倫比亞特區罕有實施宵禁。中國輿論場上，出現大量批評和諷刺美國的聲音，令中美關係火上澆油。美國國家安全顧問回應稱，中國等國抹黑美國「是不會佔到我們便宜的」。

上周一，46歲的非裔美國人喬治·弗洛伊德因涉嫌使用一張20美元的假鈔，因而被铐上並按倒在街上，他在這起事件中死亡。把他按倒在地幾分鍾的白人警察德里克·喬文（Derek Chauvin）上周五被指控在此案中犯有三級謀殺罪。

這一事件的視頻在社交媒體和新聞媒體中廣泛播出，在美國數十個城市引發了爲期五天的抗議活動。示威活動經常在混亂中爆發，抗議者放火燒警車和政府大樓，並與防暴警察發生沖突。搶劫者洗劫了商店，搶走了高價消費品。

美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）在美國廣播公司的「本周」節目中說，美國政府對弗洛伊德的死表示哀悼，並爲弗洛伊德一家祈禱，稱「這在美國是不應該發生的」。

奧布萊恩不認為了美國警察中，存在「系統性種族主義」的說法，但同時承認「有些壞警察需要剔除。有幾個壞蘋果給執法部門帶來壞名聲。我認爲他們是少數」。

「中國等把美國描寫的一團漆黑」

奧布萊恩然後又把矛頭指向外國，列舉了中國、俄羅斯、津巴布韋和伊朗這四個國家，指這些國家借弗洛伊德的死，以及隨後的暴力示威活動，把美國描寫的一團漆黑。

這些抹黑都是在冠狀病毒大流行和它造成的經濟動盪中出現的。目前約佔美國勞動力四分之一的超過4000萬工人，已經陷於失業。

但奧布萊恩說，和平抗議仍然是美國民主原則的基石，美國不像獨裁國家那樣，警察經常逮捕甚至是非暴力的反政府示威者。

奧布萊恩強調，對美國進行誹謗的其他國家，「是不會佔到我們便宜的。我們與和平抗議者站在一起。我們希望和平抗議者能夠向他們的國家請願」。

中國官員及媒體連日對美國示威作評論。其中，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）30日在推特上發文，指摘北京違背對香港的承諾；中國外交部發言人華春瑩則轉發這篇推文，並配上被白人警察壓頸死亡的黑人生前所說「I can’t breathe.」（我不能呼吸）。

內地《環球時報》總編輯胡錫進表示，香港「暴徒」顯然美國暴力示威的策劃者，但未有提出明確證據。

責任編輯：伍樂