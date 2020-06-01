【中國經濟】中國6億人月均收入僅千元人幣？ 官媒這樣解釋李克強講話

▲ 中國6億人月均收入僅千元人幣？ 官媒這樣解釋李克強講話

今年是中國脫貧攻堅、全面小康目標之年，但國務院總理李克強日前卻指中國有6億人口得平均月入僅人民幣1000元，引發熱議。中國官媒《經濟日報》今對此引述專家說法強調「是平均」，且包含無就業人口。

李克強28日在人大閉幕後的總理記者會上表示，「中國是一個人口眾多的發展中國家，我們人均年可支配收入是3萬元人民幣，但是有6億中低收入及以下人群，他們平均每個月的收入也就1000元左右」。「6億人月收1000元」因此成内地熱門話題，國務院旗下官媒《經濟日報》今刊出收入分配領域專家李實專訪，就上述議題提出官方解釋。

李實表示，6億人平均月入1000元左右，並非指這6億人月入都只有1000元，而是有高於1000元的，也有低於1000元的。他指出，從構成情況看，這6億人不僅包括在就業、有收入的人口，也包括無就業、無收入的人口，如老人、兒童、學生等被贍養人口。

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李實強調，「這就證明，這6億人中會有一部分居民月收入要比1000元高一些甚至高出相當幅度，也會有一部分人月收入要比1000元低一些甚至低出相當幅度」。在利用這數據時，認清這群體的人口構成，對正確認識數據反映的現象十分重要。

他並強調，月收入、年收入指的是「居民可支配收入」，月收入也並不等同於工資，收入是按家庭人口計算的居民收入，家庭人口一般多於從業人員，還包括無報酬的人口，所以家庭人均收入一般低於平均工資。

不過，李實也坦承，「這充分說明我國作為世界上最大的發展中國家，發展的不平衡不充分特徵較為明顯，14億人口中有為數不少的居民收入仍需要提高」。

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責任編輯：游昊雲