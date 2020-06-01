河南擬修例 再婚夫婦也提倡生兩個子女 惟網民稱不敢生

內地有地方加強鼓勵生育。河南省擬修改計劃生育條例，提出再婚夫妻也提倡生兩個子女。

河南省十三屆人大常委會第十八次會議昨日召開，8部地方性法規提請會議修改，其部《河南省人口與計劃生育條例》第十五條第一款，擬由提倡一對夫妻生育兩個子女，改為提倡一對夫妻（含再婚夫妻）生育兩個子女。

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決定草案說明提到，去年十九屆四中全會審議通過決定，其中，明確要求優化生育政策，提高人口質量。為貫徹落實好中央最新精神，同時結合全面二孩政策實施後省內人口變化的新形勢，進一步維護群眾的生育權利，對《河南省人口與計劃生育條例》作了相應調整和完善。

不過，有不少網民表示不敢多生孩，「 生的起，養的起嗎？」、「高考受得了嗎？」，認為當局應做好各項福利保障，再開放生育。事實上，河南曾被稱為「高考最難省」，人口多、錄取率低被指是主要原因。據報河南一億多人口，高考人數突破百萬。

網民反應：

天熱喝咖啡 ： 上學都是問題，河南有幾個好的大學，招生不平等。這些問題不解決就鼓勵大家生育，真不要臉 沙穎之心 ： 現在不計劃生育，一些人也不敢多生孩！ -PorridgEVE- ： 幼兒園跟上了嗎，醫院床位夠嗎，媽媽的產假保障了嗎 諾式媒女 ： 把各項福利保障做到位，再全面開放吧。。再說，大家不一定想生 羅瑪西婭 ：河南人無語，本來就是農業省，部分人經濟收入完全靠去外省務工，壓力很大，一堆留守兒童，生有什麼用，能養好才是本事啊

責任編輯：林佩怡

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