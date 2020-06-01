  • 31°C
香港時間 : 2020601日 (一) 12:14
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

河南擬修例 再婚夫婦也提倡生兩個子女 惟網民稱不敢生

社會熱點 11:28 2020/06/01

分享：

內地有地方加強鼓勵生育。河南省擬修改計劃生育條例，提出再婚夫妻也提倡生兩個子女。

河南省十三屆人大常委會第十八次會議昨日召開，8部地方性法規提請會議修改，其部《河南省人口與計劃生育條例》第十五條第一款，擬由提倡一對夫妻生育兩個子女，改為提倡一對夫妻（含再婚夫妻）生育兩個子女。

中國經濟臨人口危機 出生率創建國70年來最低

社科院：中國人口負增長最快2027年出現

全面二孩實施一年 調查：僅兩成家庭想生二孩

決定草案說明提到，去年十九屆四中全會審議通過決定，其中，明確要求優化生育政策，提高人口質量。為貫徹落實好中央最新精神，同時結合全面二孩政策實施後省內人口變化的新形勢，進一步維護群眾的生育權利，對《河南省人口與計劃生育條例》作了相應調整和完善。

不過，有不少網民表示不敢多生孩，「 生的起，養的起嗎？」、「高考受得了嗎？」，認為當局應做好各項福利保障，再開放生育。事實上，河南曾被稱為「高考最難省」，人口多、錄取率低被指是主要原因。據報河南一億多人口，高考人數突破百萬。

網民反應：

天熱喝咖啡 ： 上學都是問題，河南有幾個好的大學，招生不平等。這些問題不解決就鼓勵大家生育，真不要臉

沙穎之心 ： 現在不計劃生育，一些人也不敢多生孩！

-PorridgEVE- ： 幼兒園跟上了嗎，醫院床位夠嗎，媽媽的產假保障了嗎

諾式媒女 ： 把各項福利保障做到位，再全面開放吧。。再說，大家不一定想生

羅瑪西婭 ：河南人無語，本來就是農業省，部分人經濟收入完全靠去外省務工，壓力很大，一堆留守兒童，生有什麼用，能養好才是本事啊

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

相關文章

中國經濟臨人口危機 出生率創建國70年來最低
2020/01/17
中國經濟臨人口危機 出生率創建國70年來最低
新冠肺炎影響生育？專家建議康復3至6個月後再考慮生育
2020/04/15
新冠肺炎影響生育？專家建議康復3至6個月後再考慮生育
【焦點數據】中國人口紅利減弱 官方指不必過度解讀
2019/01/21
【焦點數據】中國人口紅利減弱 官方指不必過度解讀
人口紅利變人口負債 生育變「國家大事」？
2018/08/09
人口紅利變人口負債 生育變「國家大事」？
人口 生育 大學 經濟 產假 人大常委 河南省

下一篇文章

送員工iPhone被轟不愛國　上海餐廳老闆道歉：已換華為
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【黃秋生入籍台灣？】黃秋生親證準備移民台灣　台當局這樣回應
【黃秋生入籍台灣？】黃秋生親證準備移民台灣　台當局這樣回應
【假奶粉】廣州多名醫生疑推薦「固體飲料」當奶粉 有BB患佝僂病
【假奶粉】廣州多名醫生疑推薦「固體飲料」當奶粉 有BB患佝僂病
五月天線上演唱會 60萬歌迷坐享「搖滾區」捧場（附直播重溫連結）
五月天線上演唱會 60萬歌迷坐享「搖滾區」捧場（附直播重溫連結）
送員工iPhone被轟不愛國　上海餐廳老闆道歉：已換華為
送員工iPhone被轟不愛國　上海餐廳老闆道歉：已換華為
【港區國安法】成龍曾志偉譚詠麟參與聯署 逾2600港藝人撐國安法
【港區國安法】成龍曾志偉譚詠麟參與聯署 逾2600港藝人撐國安法
蔣志光、大S等否認聯署撐港區國安法：相信同名同姓另有他人
蔣志光、大S等否認聯署撐港區國安法：相信同名同姓另有他人