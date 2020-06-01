【港區國安法】美國制裁中國欠細節 滬指半日升近2% 重上2900點

中國通過制定「港區國安法」後，美國總統特朗普上周五記者會上，就制裁中國措施未見細節，亦無宣布取消貿易協議，行動殺傷力低於預期，加上5月財新中國製造業PMI勝預期，內地股市今日（6月1日）高開高走，上證綜合指數半日放量升近2%。

滬深兩市今日高開高走，截至中午，滬指升1.97%，報2908.48點；深證成指升3.05%，報11073.88點。創業板指半日升3.03%，報2149.82點。

市場情緒好轉，行業板塊全線報升，券商、電信、電子、傳媒等板塊領漲。

行業板塊全線升

凱基證券亞洲分析師陳樂怡表示，特朗普宣布的措施比市場預期溫和，且制裁偏政治層面，未太多涉及金融和貿易，市場憂慮降溫帶動A股反彈。

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豐業銀行策略師高奇表示，考慮到中美貿易協議仍在執行，短期內中美局勢升級的擔憂已緩解；由於美國經濟基本面疲弱，以及美國股市情緒脆弱，預計二季度中美局勢可控。

責任編輯：林佩怡

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