  • 32°C
香港時間 : 2020601日 (一) 13:41
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【肺炎疫情】滬專家張文宏：全球病例或超1千萬 秋冬肯定有第二波疫情

經濟脈搏 12:50 2020/06/01

分享：

內地新冠肺炎疫情受控，但外國疫情仍嚴重。上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，若未來1個月疫情得不到很好控制，全球確診病例恐超過1000萬例。他又表示，秋冬第二波疫情是肯定的，但做好基本的防護，就不必過擔憂。

全球目前超過616萬宗確診病例，超過37萬人死亡。

【肺炎疫情】 鍾南山：應放寬中港邊境管制救經濟

【肺炎疫情】中國發表全球首個疫苗人體臨床數據 疾控中心稱疫苗年底可應急使用

張文宏昨日在一場網絡直播表示，國際疫情仍未結束，美國、巴西、墨西哥、俄羅斯每日新增的數據還很多，5月30日全球新增確診病例11萬宗（編按：據美國霍普金斯大學統計，當日全球新增近13.5萬宗確診病例），是疫情發生以來新增最多的一天。這意味未來1個月如果疫情得不到很好的控制，全球確診病例超1000萬例都是看得見的，死亡人數也會隨之上升。

張文宏指出，秋冬第二波疫情是肯定的，因為國外疫情仍舊比較嚴重，並且一旦國外復工復產的防疫不到位，疫情還有蔓延的風險。不過，他強調，中國應對疫情的體系非常完整，已為防範疫情輸入做好準備。 他認為，只要做好基本的防護，就不必要過度的擔憂。

鍾南山：中國新冠肺炎患病率、病死率全球最低

另外，中國工程院院士、國家衞健委高級別專家組組長鍾南山日前表示，面對急性突發性傳染病，早期階段預防非常重要。早期中國就採取了在震中集中圍堵，在震外聯防聯控的正確策略。「到目前爲止，按照10萬平均人口來說，我國的患病率、病死率都是全世界最低的。」

據國家衛健委，內地昨日（5月31日）新增16宗新冠肺炎確診病例，均為境外輸入病例（四川11宗、內蒙古3宗、廣東2宗），據報創5月10日以來的3周新高。當日無新增死亡個案。內地現有確診病例76宗，累計報告確診病例83017宗，累計4634人死亡。

【新冠肺炎】安倍稱病毒「從中國擴散到世界」 趙立堅：政治盲從不應凌駕科學

【新冠肺炎】首次回應洩漏病毒質疑　武漢病毒研究所所長：無中生有

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【新冠肺炎】中國團隊發現兩種可阻斷新冠病毒抗體 有望用於疫苗
2020/05/18
【新冠肺炎】中國團隊發現兩種可阻斷新冠病毒抗體 有望用於疫苗
【肺炎疫情】中國發表全球首個疫苗人體臨床數據 疾控中心稱疫苗年底可應急使用
2020/05/24
【肺炎疫情】中國發表全球首個疫苗人體臨床數據 疾控中心稱疫苗年底可應急使用
【新冠肺炎】首次回應洩漏病毒質疑　武漢病毒研究所所長：無中生有
2020/05/24
【新冠肺炎】首次回應洩漏病毒質疑　武漢病毒研究所所長：無中生有
【肺炎疫情】 鍾南山：應放寬中港邊境管制救經濟
2020/05/26
【肺炎疫情】 鍾南山：應放寬中港邊境管制救經濟
【新冠肺炎】安倍稱病毒「從中國擴散到世界」 趙立堅：政治盲從不應凌駕科學
2020/05/26
【新冠肺炎】安倍稱病毒「從中國擴散到世界」 趙立堅：政治盲從不應凌駕科學
新冠肺炎疫情 疫情 傳染病 鍾南山 中華人民共和國國家衞生健康委員會 墨西哥 巴西 俄羅斯 中國 美國

上一篇文章

網易02年復牌後股價暴漲2000倍 一文看懂其5大成功之處

下一篇文章

【港區國安法】美國制裁中國欠細節 滬指半日升近2% 重上2900點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中國經濟】李克強：中國6億人月入1000元 租房都有困難
【中國經濟】李克強：中國6億人月入1000元 租房都有困難
【港區國安法】獨立關稅區地位一旦失去 香港臨4大挑戰
【港區國安法】獨立關稅區地位一旦失去 香港臨4大挑戰
【中美角力】余永定：中國要對中美脫鉤早做準備 確保5G等重要產業鏈完整
【中美角力】余永定：中國要對中美脫鉤早做準備 確保5G等重要產業鏈完整
【港區國安法】CNN：資金撤離需耗時多年 香港經濟損害短期可控
【港區國安法】CNN：資金撤離需耗時多年 香港經濟損害短期可控
【港區國安法】BBC：美國縱撤獨立關稅區地位 香港不會變深圳
【港區國安法】BBC：美國縱撤獨立關稅區地位 香港不會變深圳
【中美貿易戰】印度建「經濟特區」爭當世界工廠 能否取代中國看3關鍵
【中美貿易戰】印度建「經濟特區」爭當世界工廠 能否取代中國看3關鍵