【肺炎疫情】滬專家張文宏：全球病例或超1千萬 秋冬肯定有第二波疫情

內地新冠肺炎疫情受控，但外國疫情仍嚴重。上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，若未來1個月疫情得不到很好控制，全球確診病例恐超過1000萬例。他又表示，秋冬第二波疫情是肯定的，但做好基本的防護，就不必過擔憂。

全球目前超過616萬宗確診病例，超過37萬人死亡。

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張文宏昨日在一場網絡直播表示，國際疫情仍未結束，美國、巴西、墨西哥、俄羅斯每日新增的數據還很多，5月30日全球新增確診病例11萬宗（編按：據美國霍普金斯大學統計，當日全球新增近13.5萬宗確診病例），是疫情發生以來新增最多的一天。這意味未來1個月如果疫情得不到很好的控制，全球確診病例超1000萬例都是看得見的，死亡人數也會隨之上升。

張文宏指出，秋冬第二波疫情是肯定的，因為國外疫情仍舊比較嚴重，並且一旦國外復工復產的防疫不到位，疫情還有蔓延的風險。不過，他強調，中國應對疫情的體系非常完整，已為防範疫情輸入做好準備。 他認為，只要做好基本的防護，就不必要過度的擔憂。

鍾南山：中國新冠肺炎患病率、病死率全球最低

另外，中國工程院院士、國家衞健委高級別專家組組長鍾南山日前表示，面對急性突發性傳染病，早期階段預防非常重要。早期中國就採取了在震中集中圍堵，在震外聯防聯控的正確策略。「到目前爲止，按照10萬平均人口來說，我國的患病率、病死率都是全世界最低的。」

據國家衛健委，內地昨日（5月31日）新增16宗新冠肺炎確診病例，均為境外輸入病例（四川11宗、內蒙古3宗、廣東2宗），據報創5月10日以來的3周新高。當日無新增死亡個案。內地現有確診病例76宗，累計報告確診病例83017宗，累計4634人死亡。

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責任編輯：林佩怡

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