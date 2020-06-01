▲ 網易02年復牌後股價暴漲2000倍 一文看懂其5大成功之處

路透引述消息指出，網易將於明日起招股。網易作為遊戲業龍頭之一，一直用《夢幻西遊》、《陰陽師》等經典遊戲影響人們生活。此外，網易雲音樂、有道也分別在音樂及在線教育領域大放異彩，還塑造出一段投資佳話。網易從1997年成立至今，究竟有什麽厲害的地方？

一、股價從02年復牌後暴漲2000多倍

在投資圈廣為流傳著網易CEO丁磊的這段話：「全世界有萬家上市企業，只有100家企業，也就是只有1%的企業，在過去的20年裏，每年的資本回報率都超過20%。在中國只有兩家，一家是茅台，另一家是網易。」

網易上市路非一帆風順，2000年6月在美國納斯達克市場上市時，股價因2001年科網股爆破一度降到低於一美元。同時因涉財務欺詐，網易股票於2001年7月27日到2002年1月2日被納斯達克股市停牌。不過，他之後就處於上漲通道，股價攀升到400美元以上，市值接近500億美元，股價至今暴漲了2000多倍，成當之無愧的「中概股第一牛股」。

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二、營收凈利超高速增長

在美國上市以來，網易的營收與凈利潤維持著極高增長率。以2004年至2019年的營收為例，2004年時，網易的營業總收入為9.04億元人民幣，凈利潤4.41億（人民幣，下同）。到了2019年營業總收入翻了65.7倍變成了592.41億，凈利潤則翻了48.07倍變為212億。

三、遊戲行業龍頭之一

網易在中國遊戲產業發展歷史上，多次憑「產品為王」成絕境破局者。其中網易旗下卡牌類手遊《陰陽師》開發過程雖接近20個月，在2016年一推出就成為大熱，之後更通過拍攝《陰陽師》大電影、促成陰陽師與必勝客、農夫山泉的品牌合作等，從遊戲產業拓展到泛娛樂行業。

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四、在線教育與音樂事業發展迅速

除了主營遊戲業務以外，網易還有網易雲音樂與有道詞典等創新業務，近來都發展的十分迅速。其中雲音樂已成國內最活躍的原創音樂社區，為獨立音樂人提供全方位的扶持與培養計劃，在推動中國原創音樂發展的同時，持續提升平台價值。而有道詞典收入也繼續高增長，有望受益疫情催化在線教育普及。

五、丁磊具創新經營理念

丁磊追求基業長青，網易公司的整體基業事實上都建立在更長久和一般性的假設之上，既不依賴智能手機紅利、技術紅利，也不依賴人口紅利，網易產品的落腳點在於對產品本質的回歸，即如何產品體驗和每個用戶的商業價值上。這就是不少分析人眼中網易的生存之道，想象空間所在，也是其對中國互聯網行業最大的價值所在。

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責任編輯：游昊雲