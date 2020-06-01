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【港區國安法】中方打「香港富豪牌」反制特朗普　紐約時報揭內幕

國情動向 13:15 2020/06/01

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全國人大推動設立「港區國安法」，事態上升至中美角力層面，美國總統特朗普上周宣布計劃中止香港特殊地位。正在香港前途被指蒙上陰影時，香港主要富豪、財金界大老近日接力表態，支持「港區國安法」，當中包括李嘉誠等。此這舉動並非巧合，紐約時報拆解箇中玄機，為中方反制特朗普的一張牌。

特朗普香港時間上周六凌晨的記者會上，以「港區國安法」有損香港高度自治為由，宣布將啟動撤銷香港特殊地位。儘管他沒提時間表，但此舉已令一些輿論擔心，美方動作恐危及香港作為全球金融中心的地位。

紐時：中國官方似乎加速打輿論戰

中美就「港版國安法」展開激烈角力之際，中國官方似乎加速打輿論戰，凝造一種觀念：他們是在響應香港人民的意願推國安法，中國的「威權主義政策」享有廣泛的公眾支持。

當中的重點，是香港工商界盟友出來支持。按紐約時報的描述，中央早在全國兩會初期已啟動了富豪牌，反制特朗普政府的「國安法損自由」論調。

習近平日前便派出高級副手、主管香港事務的副總理韓正，與前來北京參加全國人大年度會議的香港工商界精英見了面。他讚揚了香港工商界的勤奮，並提醒他們有義務公開支持國安法。

韓正然後向他們傳達了談話要點。據中國政府發布的會見影片，韓正說，不斷加劇的動盪迫使中央出面推動立法。他說，社會穩定對香港經濟非常重要。

後來，在香港爆發了自新型冠狀病毒疫情以來首次大規模抗議活動，此祭，香港首富李嘉誠發表公開聲明，支持國安法。

這不是個別例子，最終便上演了香港主要富豪公開表態支時港區國安法，紐約時報更形容這有「效忠」的意味。

例如李嘉誠長子、長實集團主席李澤鉅稱，期望草案能穩定香港局勢；恒基集團主席李家傑說，訂立港國安法是為維護香港長治久安。新地主席郭炳聯表示，國家安全是一國兩制行穩致遠的重要基石......

紐約時報分析，香港工商界曾經是中央強硬政策的緩衝；但近年來，中央已將許多工商界領袖拉攏到自己一邊，在政治不穩定的關鍵時刻向他們尋求支持。

中央以富豪「表忠」　反證特朗普制裁不得民心　

這些香港大亨和工商界精英控制著香港立法會約三分之一的席位，中央希望他們支持政策，展示中央政策有民意基礎。紐約時報稱，他們支持中央的回報，是在中國拿到經營便利。

「他們在需要的時候配合，因為他們在行政長官選舉中舉足輕重，作為回報，他們在大陸和香港的業務得到關照」，長期在香港投資的David Webb說。

立場溫和富豪　也變了極端支持中央政策

紐約時執更指，中央的動員，甚至讓建制派中溫和的成員改變了口吻。報道舉例稱，建制派立法會議員田北辰曾在去年的抗議活動期間，呼籲官方與民間妥協，但他現在說，有必要制定更嚴格的法律。

上周在北京參加了全國人大會議後，田北辰說，他相信中央政府只是要用這部法律來對付「香港一小部分煽動衝突的人」。

責任編輯：伍樂

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