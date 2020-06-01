【中美貿易戰】美議員將提案　禁美國民眾投資解放軍關聯企業

▲ 據報美國有議員將提案，要求財長提交報告，列出與中國軍方有關連的企業，並禁止美國民眾投資。

中美角力持續升溫，外電報道，美國國會共和黨議員計劃本周公布一項議案，阻止美國民眾投資與中國軍方有關連的外國國防企業，是阻止美國資助中國企業的最新舉措。

路透社報道，美國眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）、班克斯（Jim Banks）、拉馬爾法（Doug LaMalfa）計劃提出這項法案，要求美國財長姆欽（Steven Mnuchin ）向國會提交報告，列出與中國軍方之間有重大合約、關連或獲得支持的外國國防企業。

根據這項法案，在上述報告提出後的6個月，美國企業及公民將必須縮減與這些企業的關係，並且將被禁止對這些企業進行新投資。

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班克斯聲明稱，國會要求納稅人幫助提升美方軍力，以與中國抗衡，但另一方面，美國大型投資基金卻把大量美元投入中國的軍事工業基礎。他認為，需要消除認知上的分歧，停止資助美國在全球的主要對手崛起。

報道指出，目前未知民主黨或其他共和黨人是否將支持這項議案。

美國總統特朗普上周在記者會上提到，指示總統工作組去研究在美國金融市場上市的中國公司，以保護美國投資者。投資公司不應使客戶承受因中國公司不按相同規則進行融資，而帶來的隱性和不當風險。

此前，在白宮的壓力下，負責監管數百億聯邦退休基金的美國聯邦退休儲蓄投資委員會上月決定，將無限期推遲投資一些中國公司的計劃。

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另外，美國參議院上月通過法案，如果公司未能遵守美國監管規例或會計準則，將禁止在美國證券市場上市，被指針對中國上市企業。

責任編輯：伍樂

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