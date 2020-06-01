【中美角力】蓬佩奧籲歐洲封殺華為　美半導體業界促華府出資2868億保領先

中美關係近來持續升溫。美國國務卿蓬佩奧31日接受霍士新聞訪問時表示，歐洲各國必須停止與中國通訊設備巨企華為做生意，並將華為從網絡系統中剔除，以及使用西方技術。另外，美國半導體行業協會（SIA）提議聯邦政府撥出370億美元（約2868億港元），以確保美國半導體技術領先中國及其他國家。

SIA指，370億美元將用於資助建設廠房和進行科研。計劃包括投資50億美元（約387億港元）建設新的半導體工廠，150億美元（約1162億港元）用於補貼新興半導體工廠，170億美元（約1317億港元）用於科研。

SIA總裁兼首席執行官諾伊弗（John Neuffer）稱：「我們的計劃開支規模頗為龐大，但若不採取行動，對我們的經濟、國家安全及我們在未來關鍵技術領域的領導地位而言，付出的代價將大得多。」

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共和黨阿肯色州參議員柯頓（Tom Cotton）表示，先進的微電子技術對美國未來保持技術領先地位至關重要，不能讓中國控制這些技術的供應鏈。而美國國務院發言人也稱，當局正在「與國會和業界密切合作，以確保半導體行業的未來仍掌握在美國手中」。

《華爾街日報》引述業内人士估計，一些預期中的法案有可能成為這些提議的載體，例如新冠疫情紓困進一步撥款法案、年度國防授權法案以及一些新興技術法案。

據SIA估計，到2030年，中國在全球晶片產能中的份額預計將增加近一倍，達到28%左右，不過這包括了總部設在中國的外國公司的晶片產能。英特爾、格芯等一些總部位於美國的公司是世界上最大的晶片製造商，但國外的補貼政策促使它們將生產線轉向亞洲、以色列和愛爾蘭，因此這些公司只有12%的晶片是在美國國內生產的。

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責任編輯：游昊雲

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