【網易上市】中概股二次上市 回流潮還是逃亡潮？

市傳京東（美：NTES）及網易（美：JD）分別將於本月11日及18日在港交所二次上市，揭開中概股回歸序幕。正值中美關係緊張升級、金融戰硝煙漸起之際，中概股在美股市場被緊盯。金融界的「逃亡潮」論調或許言過其實，但中概股應如何尋求出路、在中美角力的大時代中規避風險，確實是一個必須思考的問題。

日前報道指，網易將在下周二至周五（6月2日至5日）公開招股，集資額介乎20億至30億美元（約155至233億港元），網易預計將於6月11日上市。京東亦已初步敲定在6月8日至11日公開招股。

傳網易亦將在香港二次上市

前有阿里巴巴 （1688） ，現有網易、京東，這股中概股回流潮，引發資本市場關注。

事實上，2015年左右，中概股也因部分企業造假，集體遭遇嚴重的信任危機，經歷了「流血上市」、長期被低估、融資困難等窘境，當時也曾刮過一輪回歸潮。美國證監會（SEC）信息顯示，從2015年至2016年第一季度，有36家中概股先後收到私有化要約，其中最引人矚目的當屬360和完美世界。

在2016年，360完成私有化後，在2018年2月借殼回歸A股，回歸上市首日，360開盤價達65.67元，市值達4441.96億元，較私有化時的93億美元市值暴漲近600%；完美世界在2015年7月完成私有化後，在2016年3月通過資產注入完美環球的方式正式回歸A股。

瑞幸咖啡事件 對中概股有啟示作用

而如今，瑞幸咖啡（美：LK）造假事令中概股信任危機重演。今年4月，瑞幸咖啡自曝業績造假22億元人民幣，向中概股扔進一顆炸彈，針對中概股的狙擊接連而至，愛奇藝（美：IQ） 、跟誰學（美：GSX）都陸續成為目標，而好未來（美：TAL）則自曝輕課業務涉及銷售數據誇大。

但如今這股不信任風潮背後，是美方持續推動對華「脫鉤」，其中就包括加大對中國上市企業的圍堵，這隱含這比當年更大的危機。

美國參議院日前通過一項《外國公司問責法案》，當中提及若美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）連續3年無法對在美上市外國公司進行審計核查，公司也無法證明其不受外國政府控制，可能被要求退市。這導致當時大批中概股走跌，此後更傳出百度擬於納斯達克交易所退市，改於更接近中國的交易所上市。

中概股加快「回家」步伐 規避風險

上述法案尚需經眾議院通過、總統特朗普簽署才能正式生效，但近期「港區國安法」再度引發中美角力升級，特朗普香港時間上周六（30日）凌晨召開記者會，提出針對中國的動作，包括要求中國就疫情給全世界一個交代、加強審視在美上市中國公司的行為、採取措施取消給予香港的特殊待遇政策等。

在這一背景下，中概股面對的風險不可小覷。金融圈有人所用的「逃亡潮」一詞或許言重，但中概股加快「回家」步伐，以規避風險、未雨綢繆，則似乎已是一個必須思考的問題，回流之勢或許漸現苗頭。

相信未來中概股將繼續回流，除了京東、網易外，根據華興證券統計，目前有36間符合港交所 2018年上市新規要求、有可能尋求在港二次上市的中概股。

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責任編輯：費風

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