在岸人民幣升至逾一周高位 惟中美關係緊張高盛料後市續受壓

美國在涉港問題上的措施未超出市場此前預期，提振市場風險偏好，在岸人民幣兌美元（CNY）今早高開並漲至逾一周高位，不過，投行高盛指，中美關係緊張，資本外流料持續，並將進一步打壓人民幣滙價。

在岸人民幣早盤一度上漲逾350點至7.11元關口，後漲幅收窄。截至15時20分，報7.1206，較上日收盤價漲158點子，離岸人民幣兌美元（CNH）靠穩，報7.1296，升10點子。

人民幣兌美元中間價報7.1315，較上日7.1316，微升1點子。

中美關係緊張 資本外流料持續

交易員指，雖然美國對港措施難以迅速對中國造成實質性影響，但由於中美緊張局勢短期難以緩和將持續施壓人民幣，預計匯價將在7.2元下方震盪。同時，隨著美國大選進入白熱化階段，繼續打「中國牌」的舉措料加劇中美摩擦，不排除人民幣跌破7.2元關口的可能性，但之後的貶值空間不會很大。

招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽最新點評認為，因美國警察暴力執法所引起的騷亂正在迅速蔓延到美國近一半的州和數十個城市。考慮到美國的失業率高企，民眾對於特朗普政府的抗疫失誤怨氣很大，若本次騷亂無法平息，美元指數可能會面臨進一步向下破位的局面。

他並稱，短期看，美國的措施無法迅速對中國形成實質性影響，人民幣匯率有望在7.18附近的前低處獲得一定支撐。

高盛料人民幣未來3個月貶至7.25

高盛則表示，中美的爭端現在涵蓋了一系列問題，似乎不太可能很快解決，並預計與中國公司退市有關的立法將成為法律，這將進一步打壓人民幣滙價。

該行指出，中國人民銀行最近在一定程度上表現出對人民幣逐步貶值的容忍度，將美元/在岸人民幣的3個月、6個月、以及12個月預測，分別從之前的7.15、7.05、6.90，上調至7.25、7.15、7.00。

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責任編輯：蒯宇澄

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