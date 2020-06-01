美制裁較預期溫和 A股6月開門紅 滬指放量收升2.2%

中國通過訂立「港區國安法」後，美國總統特朗普提出的制裁措施較預期溫和，加上5月財新中國製造業PMI勝預期，內地股市今日（6月1日）高開高走，上證綜合指數收升逾2%，收復2900點關口。逾百億北向資金淨流入。

截至收市，滬指收報2915.43點，升2.21%，錄得3連升；深證成指報11102.15點，升3.31%。創業板指全日升3.43%，報2158.22點。

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滬深兩市成交合計7616億元（人民幣，下同），較上個交易日增加近1900億元，刷新3月19日以來新高。其中滬市成交3074億元，深市成交4542億元。北向資金今日合計淨流入104.86億元。其中，滬股通淨流入39.9億元，深股通淨流入64.96億元。

行業板塊全線收升，電信、券商、電子、通訊等板塊強勢領漲。

分析：短期消息面不確定性消除

豐業銀行策略師高奇表示，考慮到中美貿易協議仍在執行，短期內中美局勢升級的擔憂已緩解。國泰君安分析，短期消息面不確定性消除，6月市場支撐因素較多。首先流動性將保持充裕，人行6月有望定向降準，並繼續引導利率下行。此外，外資持續淨流入也將對市場形成支撐。

特朗普日前在記者會上，就「港區國安法」公布制裁中港措施，但未見細節，亦無宣布取消貿易協議，較預期溫和，市場暫鬆一口氣。

另外，5月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）錄得50.7，較升月提高1.3個百分點，好過預期的49.6，為2月以來最高，重回擴張區間。

責任編輯：林佩怡

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