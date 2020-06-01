▲ 【港區國安法】中國10盟友撐國安法 包括俄羅斯、北韓、老撾等

全國人大啟動「港區國安法」立法程序，美國、英國等西方國家明確反對，美國還宣布制裁措施。與此同時，有部分國家選擇與中國站在一起，包括北韓、敘利亞等10個國家近日先後對港區國安法表示支持。

中央社根據網絡報道，列舉自5月24日至今表態支持港區國安法的國家，包括敘利亞、北韓、塞爾維亞、巴基斯坦、越南、委內瑞拉、柬埔寨、老撾、俄羅斯、伊朗。

敘利亞

敘利亞外交部於當地時間5月31日稱，對全國人大推動涉港國安立法表示支持，並對美國及其他西方國家為首的外部勢力干預中國內政表示反對。

敘利亞外交部還聲明支持「一個中國」原則，並呼籲其他國家尊重中國主權獨立和領土完整。

北韓

5月30日，北韓外務省發言人表示，全國人大作出設立「港區國安法」的決定是合法的舉措，香港問題屬中國內政，任何國家與勢力對此無權說三道四。香港是中國不可分割的一部分，北韓對中國黨政機構為維護國家安全，守護領土完整與「一國兩制」制度採取措施維護香港安定與繁榮，表示完全支持。

塞爾維亞

5月30日，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）致信中國國家主席習近平，支持中國人大推出的「港區國安法」並反對干涉主權國家內政的行為。

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巴基斯坦

5月29日，作為中國「全天候戰略夥伴」的巴基斯坦外交部發言人說，巴方在香港問題上的立場是一貫和明確的，香港問題是中國內政。

越南

5月28日，越南外交部副發言人表示，越方關注香港局勢，已闡明對香港問題的立場，越方尊重和支持中國「一國兩制」，香港事務純屬中國內政。

委內瑞拉

5月28日，委內瑞拉發表政府公報表達支持並歡迎全國人大推出「港區國安法」。公報說，全國人大決定的通過完全屬於中國內政，委政府堅決反對任何國外勢力干涉中國主權和領土完整並企圖動搖「一個中國」原則的行為。

柬埔寨

5月27日，柬埔寨副首相賀南洪表示，中國人大推出「港區國安法」對保障香港的安全、穩定與繁榮至關重要，柬方完全支持全國人大進行涉港國安立法。

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老撾

5月26日，老撾外交部發表聲明稱，一貫奉行「一個中國」政策，香港是「一國兩制」下的中國特別行政區。

俄羅斯

5月26日，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）表示，在香港設立維護國家安全是中國內部事務，美國就這一問題向中國施壓的表態是前所未有的。他並不認為美國在試圖利用香港立法問題挑起爭端，但這也不會增加中國與美國就其他問題對話的可靠性。

伊朗

5月24日，伊朗外交部表示，必須尊重「一個中國」原則，譴責任何外部勢力干涉中國內政、侵犯中國領土和主權完整的行徑。

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責任編輯：伍樂

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