【港區國安法】特朗普稱撤香港特殊地位　趙立堅：注定失敗將堅決回擊

針對美國總統特朗普日前宣布啟動取消香港特殊待遇的程序，終止部分中國學生、學者入境美國，調查中國公司在美上市，將推出世衛等，外交部發言人趙立堅指出，美方對香港國家安全立法橫加干涉，完全違背國際法和國際關係基本準則，是注定失敗的，強調中方將堅決回擊。

趙立堅表示，美方領導人對中方的種種指責，完全罔顧事實，所宣布的措施嚴重干涉中國內政，破壞中美關係，必將損人害己，中方對此堅決反對。香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。

他強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。全國人大就《建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制》做出決定，是全國人大行使中國憲法賦予的權力，目的是彌補香港國家安全立法方面的缺失，以便更好貫徹「一國兩制」，維護香港長期穩定繁榮。

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他指出，中國政府維護國家主權安全發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力違法干預香港事務的決心堅定不移。美方對香港國家安全立法橫加干涉，完全違背國際法和國際關系基本準則，是注定失敗的。

趙立堅又指出，中美經貿和教育領域合作的本質是互利共贏。美方泛化國家安全概念，以莫須有的理由惡意打壓中國企業，現在又威脅調查在美上市的中國企業，並出台措施限制中國留學人員赴美簽證，上述做法嚴重違背市場競爭原則，完全違背中美兩國人民開展友好交流的願望，必將進一步損害中美經貿關係和兩國關係的社會基礎。

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他強調，新冠肺炎疫情是人類面臨的共同挑戰，各國應當合力應對。當前，國際社會已經形成了反對搞病毒污名化、團結抗疫的共識，但美方仍在無端指責中國和世衛組織，企圖借此轉移美公眾視線，掩蓋自己抗疫不力的真相，這種做法很不道德，也欺騙不了世人。

他強調，美方任何損害中方利益的言行都將遭到中方堅決回擊。美方阻擋中國發展壯大的圖謀注定不會得逞。中方敦促美方立即糾正錯誤，摒棄冷戰思維和意識形態偏見，慎重妥善處理有關問題，不要在錯誤的道路上越走越遠。

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責任編輯：游昊雲

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