【美國示威】官媒評論重提「美麗的風景線」惹爭論

▲ 中國官媒接連發文稱美國「自釀苦酒」，諷刺美政客此前稱香港反修例示威為「美麗的風景線」，引發熱議。

美國明尼蘇達州黑人疑遭白人警員跪頸致死，引發美國超過30個城市連日示威，部分演變成騷亂及搶掠，全美16州至少25個城市實施宵禁。對此，中國官媒接連發文稱美國「自釀苦酒」，諷刺美政客此前稱香港反修例示威為「美麗的風景線」，引發熱議。

美國爆發大規模示威，央視《新聞聯播》播發國際銳評：非裔男子慘死再揭美國血淋淋的種族歧視瘡疤，提到美國政客在新冠肺炎疫情中，屢屢為了逃避自身抗疫失職「甩鍋」中國，甚至故意將黑手摳開種族歧視這個陳年瘡疤，「弗洛伊德之死」所引爆的大騷亂，就是美國政客自釀的一杯苦酒，「這難道不是那些政客的報應嗎？」

共青團中央：美……美麗的風景線？

銳評並指出，美國政客們在他國出現騷亂時，將其稱作「美麗的風景線」，到處煽風點火，唯恐天下不亂，而看到本國少數族裔正當維權，就急不可耐地要強力鎮壓，如此虛偽的雙重標準令人作嘔。

此外，中共青年組織「共青團中央」官方微博轉發美國示威消息時，配上示威者搶掠及建築物起火的圖片，並加上「前情回顧：2019年6月，美國國會眾議院議長佩洛西公開稱，發生在香港的示威遊行是『一道美麗的風景線』」，反問稱「美……美麗的風景線？」

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官媒《環球時報》總編輯胡錫進發表的評論亦寫道，華盛頓沒想到「報應」來得這麼快，但這卻是它應該想到的。佩洛西所說的「美麗的風景線」終於從香港延伸到美國的十幾個州，美國的政客們現在可以從自家的窗口就欣賞到他們所讚揚過的一切了。

網民熱議，不少人在討論美國示威和騷亂時也用上「美麗的風景線」，以表認同。而《新京報》一篇題為「騷亂和暴力何時何地都絕不是『一道亮麗的風景線』」的評論文章，就被指與官媒公然唱反調，不少網民批評莫名其妙、要求其端正態度，不過，另有部分網民表示認同其觀點，認為官媒的說法有些過頭。

▲ 《新京報》發表題為「騷亂和暴力何時何地都絕不是『一道亮麗的風景線』」的評論文章，被指與官媒公然唱反調。

文章指出，佩洛西如今說「這真是一場悲劇。這是一種犯罪」，採取了「雙標」的評價，但己所不欲，勿施於人，將心比心，大家既然不願在香港等本國領土上出現導致每個人都受到傷害、損失的騷亂、暴力，自然也不願這樣的騷亂、暴力、傷害和損失，發生在任何國家、任何社會、任何人身上，這當然也包括美國——因此，並沒有打算幸災樂禍，也沒有歡呼大洋彼岸「亮麗風景線」的意圖。

文章強調，人們珍惜和平與安寧，在任何地方、任何時間發生的騷亂、暴力，都不應該被任何方面以任何理由，塗抹上「亮麗風景線」之類的「偽裝色」。

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責任編輯：伍樂

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