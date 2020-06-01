【中國樓市】5月樓市復甦 百強房企銷售額逾萬億按月增21%

內地新冠肺炎疫情防控趨穩，在市場流動性放鬆、地方政策助力及房企大力推銷後，內地5月樓市強勁復甦，百強房企銷售額逾萬億，按月大增21.3％，按年亦升12.2％。北京二手房現小陽春，5月二手房成交約2萬套，並時隔14月再現單日網簽破千套。而受疫情衝擊最大的武漢，5月二手房成交量按月增加超過200%。

北京二手房現小陽春 5月成交約2萬套

克而瑞地產研究昨日發布數據顯示，5月百強房企實現全口徑銷售金額10915.4億元。其中，77家房企業績按月提升，67家業績按年增長；其中，世茂房地產、金地集團、中國金茂、招商蛇口、中梁控股等房企表現突出。

前五個月累計，百強房企全口徑銷售額降幅較前幾月持續收窄，按年下降7.9%。

此外，貝殼研究院數據顯示，5月北京全市二手房網簽量約1.59萬套，按月增加20.5%，按年增長15.2%。貝殼研究院根據鏈家實際成交量推算，5月北京二手房實際成交量約2萬套，按月增加39%、按年增長75%，創「3·17」調控後單月最高水平。其中，僅5月29日一天，北京二手房住宅網簽就達1000套。從價格來看，5月北京二手房成交均價為每平方米62609元。

從全國來看，重點城市二手房成交量也繼續增長。貝殼研究院數據顯示，5月重點18城鏈家二手房實時成交量按月增加15.2%，按年增長42%。 5月成交量為去年成交量最高水平（2019年3月）的98%，1至5月交易量較去年同期減少15%左右，較1至4月的同比降幅收窄了10個百分點，可見疫情對市場的影響在逐步減少。

疫情推遲需求、房貸利率下滑等推動

值得注意的是，貝殼研究院數據顯示，受疫情衝擊最大的武漢，在5月迎來了規模性複蘇。二手房成交需求開始集中釋放，5月成交量按月增加超過200%。

對於5月整體交易量的大幅增長的原因，貝殼研究院認為，與疫情推遲了需求的釋放、五一小長假便利期和房貸利率下滑影響購房者預期有關。

不過，上海易居房地產研究院副院長楊紅旭表示，主要城市的二手房成交量確實3至5月連續明顯反彈，但是從1至5月情況看，還是按年下跌了15%，這說明今年整體市場比去年還要弱一點。預計6月的成交量將比5月有所下滑，下半年市場走勢或偏平穩。宏觀面中央政策強調「房住不炒」，地方放鬆力度受限，融資面雖比較寬鬆，但房地產融資依然受限，所以今年下半年走勢或偏平穩。

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責任編輯：蒯宇澄

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