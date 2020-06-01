【六四31周年】天安門母親料今年六四無法集體拜祭 美國務院將辦線上燭光晚會

受新冠肺炎疫情影響，臨近六四事件31周年，「天安門母親」發言人尤維潔說，遇難者家屬可能無法在六四當日，到北京市郊的萬安公墓集體拜祭。美國國務院則將舉辦線上燭光晚會，指不讓中國抹去天安門的記憶。

尤維潔說自農曆新年起，已無法與其他遇難者家屬見面，增加準備六四祭文的難度。不過，即使無法集體拜祭，遇難者家屬亦希望能在當日分批到墓地，不接受公安禁止他們去拜祭。對於支聯會今年未能在維園舉辦燭光晚會，尤維潔說不感遺憾，因為香港市民一直聲援，她認為燭光依然會點燃，這是每個人的心願。

另外，旅居美國的前學運領袖周鋒鎖說，疫情衍生各種網上紀念活動，包括出現多個社交群組討論六四，他亦舉辦網上視訊研討會，希望打破海内外之間的隔閡，讓國内民衆，尤其是年青人參與。周鋒鎖說，中國疫情發展至全球災難，武漢醫生李文亮之死，令國内很多人覺醒言論自由的重要性。

▲ 美國務院將辦線上燭光晚會

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因疫情滯留在美國的北京電影學院前教授郝建說，已答應當地華人社交群組邀請講述當年經歷，認為自己責無旁貸，希望透過網上簡便互動，推動保存六四歷史記憶、反思國家歷史。

另一方面，美國國務院民主人權與勞工局東亞辦公室、負責中國事務的官員米勒（Beau Miller）近日以電子郵件宣布，國務院將於當地時間3日舉辦網上燭光晚會，紀念六四事件31周年。

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他呼籲參與者錄製15到30秒的影片，拍攝或繪製手持燭光圖片，簡述如何受到天安門示威者的鼓舞，或如何為爭取自由而奮鬥，並以#TiananmenVigil為標籤，將內容上傳到社交媒體，也可在推特上轉載美國國務院的影片。

米勒強調：「我們決心不讓中國抹去對天安門廣場的記憶，並希望這場網上燭光守夜活動能激發世界各地的人權倡議者」。

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責任編輯：游昊雲