  • 30°C
香港時間 : 2020601日 (一) 18:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【六四31周年】天安門母親料今年六四無法集體拜祭 美國務院將辦線上燭光晚會

國情動向 18:13 2020/06/01

分享：

受新冠肺炎疫情影響，臨近六四事件31周年，「天安門母親」發言人尤維潔說，遇難者家屬可能無法在六四當日，到北京市郊的萬安公墓集體拜祭。美國國務院則將舉辦線上燭光晚會，指不讓中國抹去天安門的記憶。

尤維潔說自農曆新年起，已無法與其他遇難者家屬見面，增加準備六四祭文的難度。不過，即使無法集體拜祭，遇難者家屬亦希望能在當日分批到墓地，不接受公安禁止他們去拜祭。對於支聯會今年未能在維園舉辦燭光晚會，尤維潔說不感遺憾，因為香港市民一直聲援，她認為燭光依然會點燃，這是每個人的心願。

另外，旅居美國的前學運領袖周鋒鎖說，疫情衍生各種網上紀念活動，包括出現多個社交群組討論六四，他亦舉辦網上視訊研討會，希望打破海内外之間的隔閡，讓國内民衆，尤其是年青人參與。周鋒鎖說，中國疫情發展至全球災難，武漢醫生李文亮之死，令國内很多人覺醒言論自由的重要性。

美國務院將辦線上燭光晚會

【港區國安法懶人包】六四集會違不違法？法律專家國安法20答問瘋傳

【中美角力】美國國務院將舉辦網上燭光晚會 悼念六四事件

因疫情滯留在美國的北京電影學院前教授郝建說，已答應當地華人社交群組邀請講述當年經歷，認為自己責無旁貸，希望透過網上簡便互動，推動保存六四歷史記憶、反思國家歷史。

另一方面，美國國務院民主人權與勞工局東亞辦公室、負責中國事務的官員米勒（Beau Miller）近日以電子郵件宣布，國務院將於當地時間3日舉辦網上燭光晚會，紀念六四事件31周年。

【新冠肺炎】《環球時報》主編用六四「坦克人」 讚美亞裔醫護肉身阻解封

趙紫陽辭世15年骨灰終下葬 適逢他百歲冥誕

他呼籲參與者錄製15到30秒的影片，拍攝或繪製手持燭光圖片，簡述如何受到天安門示威者的鼓舞，或如何為爭取自由而奮鬥，並以#TiananmenVigil為標籤，將內容上傳到社交媒體，也可在推特上轉載美國國務院的影片。

米勒強調：「我們決心不讓中國抹去對天安門廣場的記憶，並希望這場網上燭光守夜活動能激發世界各地的人權倡議者」。

【李鵬逝世】李鵬高規格告別式今舉行 八寶山公墓戒備森嚴

國產語音助理夠智能  聞「六四」識轉移話題（有片）

【六四30周年】美借六四「開火」 中美新冷戰火澆油

【六四30周年】台陸委會促北京平反六四 台灣續為民主化指引方向

責任編輯：游昊雲

相關文章

【新冠肺炎最新疫情】內地昨增21宗輸入個案 多1宗廣東本土個案（不斷更新）
2020/04/29
【新冠肺炎最新疫情】內地昨增21宗輸入個案 多1宗廣東本土個案（不斷更新）
【新冠肺炎】《環球時報》主編用六四「坦克人」 讚美亞裔醫護肉身阻解封
2020/04/22
【新冠肺炎】《環球時報》主編用六四「坦克人」 讚美亞裔醫護肉身阻解封
【中美角力】美國國務院將舉辦網上燭光晚會 悼念六四事件
2020/05/30
【中美角力】美國國務院將舉辦網上燭光晚會 悼念六四事件
【港區國安法懶人包】六四集會違不違法？法律專家國安法20答問瘋傳
今日
【港區國安法懶人包】六四集會違不違法？法律專家國安法20答問瘋傳
請願示威 疫情 人權 災難 電影 李文亮 農曆新年 支聯會 武漢 香港

下一篇文章

【港區國安法懶人包】六四集會違不違法？法律專家國安法20答問瘋傳
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國示威】美國務院發言人評港區國安法 華春瑩反諷美「警暴」（有片）
【美國示威】美國務院發言人評港區國安法 華春瑩反諷美「警暴」（有片）
【港區國安法】中方打「香港富豪牌」反制特朗普　紐約時報揭內幕
【港區國安法】中方打「香港富豪牌」反制特朗普　紐約時報揭內幕
【港區國安法】特朗普8分鐘談話埋3伏線 為香港與中美留「安全門」
【港區國安法】特朗普8分鐘談話埋3伏線 為香港與中美留「安全門」
【美國示威】環球時報胡錫進：美國騷亂明顯由香港「暴徒」策劃
【美國示威】環球時報胡錫進：美國騷亂明顯由香港「暴徒」策劃
【美國示威】特朗普顧問：中國借騷亂抹黑美國　不會佔到便宜
【美國示威】特朗普顧問：中國借騷亂抹黑美國　不會佔到便宜
【國安法．BNO】英擬擴BNO權利　BBC話你知點解象徵意義較大（附BNO續領需知）
【國安法．BNO】英擬擴BNO權利　BBC話你知點解象徵意義較大（附BNO續領需知）