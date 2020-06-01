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【美國示威】趙立堅：黑人的命也是命　京以美警暴案反擊特朗普

國情動向 19:01 2020/06/01

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【美國示威】趙立堅：黑人的命也是命　美警暴案成反擊特朗普武器

全國人大推動訂立「港區國安法」，事態上升至中美角力層面，兩國就人權自由問題互相開火。在此敏感時刻，非洲裔美國男子佛洛伊德遭警暴後死亡，引爆全美國大騷亂。中方以此展開宣傳反擊，反制美國的人權指。中國外交部發言人趙立堅周一（1日）就說，「黑人的命也是命」，人權也要得到保障。

除了趙立堅上述頗具譏諷意味的回應外，中國官媒近日更對佛洛伊德（George Floyd）案作出極為詳盡的報道與分析，篇幅幾乎不輸美國本地媒體。甚至還有媒體逐日推出「美國騷亂第X天」的單元，介紹佛洛伊德案的進展。

趙立堅質疑　美種族歧視嚴重

中國外交部下午舉行例行記者會。趙立堅在回答有關中方對佛案引發的動盪有何看法時，指中方關注事態發展，並稱「黑人的命也是命，他們的人權也要得到保障」。美國少數族裔遭受種族歧視，是「美國社會痼疾」。

【美國示威】美國務院發言人評港區國安法 華春瑩反諷美「警暴」（有片）

【美國示威】環球時報胡錫進：美國騷亂明顯由香港「暴徒」策劃

他說，當前事態再次反映了美國國內「種族歧視」、「警察暴力執法」等問題的嚴重性，和解決有關問題的緊迫性。

趙立堅提到，希望美國政府採取切實措施，履行其根據「消除一切形式種族歧視國際公約」應承擔的義務，維護和保障少數族裔的合法權利。

在外交部上述回應前，人民日報社旗下《環球時報》連發多篇評論，諸如「美政客可以從自家視窗拍風景線了」、「美國政府，請與明尼蘇達州人民站在一起」、「美國是老弱、窮人、少數族裔的墳墓」、「美國的種族主義，曾被德國納粹奉為榜樣」等，成為諷刺美國內政的急先鋒。

【美國示威】特朗普顧問：中國借騷亂抹黑美國　不會佔到便宜

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其他諸如央視、新華社、《人民日報》等一線官媒，以及澎湃新聞、觀察者網等網媒，對佛洛伊德案有著大篇幅報道，還邀請專家學者訪談解析。至於各絡網評、寫手推出的批判美國社會，諷味十足的文章，更為數不少。

在輿論塑造及帶動下，中國網絡上對美國的批判也呈現一面倒，諸如「管別人之前先管好自己」的言論成為主流。但也有網民質疑，官媒如果能用相同篇幅報道民警怎麼對待上訪民眾，「再來罵美帝也不遲」。

非洲裔美國男子佛洛伊德遭警暴後死亡，引爆全美國大騷亂。

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責任編輯：鄧國強

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