國務院印發海南自貿港建設方案 2025年前離島免稅購物額增至10萬元

中共中央、國務院今日印發《海南自由貿易港建設總體方案》（下簡稱《方案》）。《方案》提出，擴大金融業對內對外開放，率先在海南自由貿易港落實金融業擴大開放政策，支持建設國際能源、航運、產權、股權等交易場所，加快發展結算中心。

《方案》並提出，2025年前，放寬離島免稅購物額度至每年每人10萬元（人民幣，下同），並擴大免稅商品種類。

大幅放寬市場准入 強化產權保護

海南建設自由貿易試驗區是由中共總書記習近平2018年4月提出。《方案》指，目標是到2025年，初步建立以貿易自由便利和投資自由便利為重點的自由貿易港政策制度體系；到2035年成為中國開放型經濟新高地；到21世紀中葉，全面建成具有較強國際影響力的高水平自由貿易港。

《方案》指出，當今世界正在經歷新一輪大發展大變革大調整，保護主義、單邊主義抬頭，經濟全球化遭遇更大的逆風和回頭浪。在海南建設自由貿易港，是推進高水平開放，建立開放型經濟新體制的根本要求；是深化市場化改革，打造法治化、國際化、便利化營商環境的迫切需要；是貫徹新發展理念，推動高質量發展，建設現代化經濟體系的戰略選擇；是支持經濟全球化，構建人類命運共同體的實際行動。

《方案》提出，2025年前重點任務包括：實行部分進口商品零關稅政策。除法律法規和相關規定明確不予免稅、國家規定禁止進口的商品外，對企業進口自用的生產設備，實行「零關稅」負面清單管理；對島內進口用於交通運輸、旅遊業的船舶、航空器等營運用交通工具及遊艇，實行「零關稅」正面清單管理；對島內居民消費的進境商品，實行正面清單管理，允許島內免稅購買。對實行「零關稅」清單管理的貨物及物品，免徵進口關稅、進口環節增值稅和消費稅。清單內容由有關部門根據海南實際需要和監管條件進行動態調整。

此外，試點改革跨境證券投融資政策，支持在海南自由貿易港內註冊的境內企業根據境內外融資計劃在境外發行股票；探索開展跨境資產管理業務試點，提高跨境證券投融資匯兌便利。試點海南自由貿易港內企業境外上市外匯登記直接到銀行辦理；支持海南在優化升級現有交易場所的前提下，推進產權交易場所建設，研究允許非居民按照規定參與交易和進行資金結算。

實施更加便利的免簽入境措施。將外國人免簽入境渠道由旅行社邀請接待擴展為外國人自行申報或通過單位邀請接待免簽入境。放寬外國人申請免簽入境事由限制，允許外國人以商貿、訪問、探親、就醫、會展、體育競技等事由申請免簽入境海南。實施外國旅遊團乘坐郵輪入境15天免簽政策。

《方案》指，將大幅放寬海南自由貿易港市場准入，強化產權保護，保障公平競爭，打造公開、透明、可預期的投資環境，進一步發展旅遊業、現代服務業和高新技術產激發各類市場主體活力。

發展旅遊業、現代服務業和高新技術產業

《方案》提出，大力發展旅遊業、現代服務業和高新技術產業，不斷夯實實體經濟基礎，增強產業競爭力。聚焦平台載體，提升產業能級，以物聯網、人工智能、區塊鏈、數字貿易等為重點發展信息產業。依托文昌國際航天城、三亞深海科技城，佈局建設重大科技基礎設施和平台，培育深海深空產業。圍繞生態環保、生物醫藥、新能源汽車、智能汽車等壯大先進製造業。發揮國家南繁科研育種基地優勢，建設全球熱帶農業中心和全球動植物種質資源引進中轉基地。建設智慧海南。

值得注意，新華社報道，習近平近日對海南自貿港建設作出重要指示，稱在海南建設自貿港，是黨中央着眼於國內國際兩個大局、為推動中國特色社會主義創新發展作出的一個重大戰略決策，是中國新時代改革開放進程中的一件大事。

他說，對接國際高水平經貿規則，促進生產要素自由便利流動，高質量高標準建設自由貿易港。要把制度集成創新擺在突出位置，解放思想、大膽創新，成熟一項推出一項。他要求，有關部門要從大局出發，支持海南大膽改革創新。

責任編輯：蒯宇澄

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