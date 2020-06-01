▲ 【港區國安法】盛智文：特朗普倘實施出口管制 美國傷過香港

全國人大通過「港區國安法」決定，引爆新一波激烈的中美角力，美國總統特朗普揚言撤銷香港特殊地位。惟部份在香港的外商都認為，美方此舉為香港帶來的衝擊有限，有「蘭桂坊之父」稱號的港府經濟顧問盛智文直指，美國一旦對香港採取出口管制，美國分分鐘傷過香港。

盛智文以過去香港經歷過的歷史為例，外資企業實在毋須無端驚慌撤資、撤出香港。

特朗普（Donald Trump）在香港時間上周六凌晨的記者會表示，美國將不再把香港視為一個獨立於中國的實體，並將縮減對香港的政策豁免。他所指的政策豁免，是指《美國-香港政策法》下賦與香港、以跟中國內地區別的特殊政策。

香港美國商會會長：未來一周好關鍵

消息一出，部分在港的美國商業組織看淡香港、美企在香港經營的前景。，其中，香港美國商會會長早泰娜（Tara Joseph）表示，未來一周將是具有挑戰性的，因為（美國）將如何處理這一特殊經濟關係還沒有確定的細節。

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總部位於美國的亞洲協會政策研究院副主席羅素（Daniel Russel）也表示，如果特朗普政府兌現威脅，取消對香港的所有特殊待遇，雙方都將蒙受損失。他說，「這將對香港造成重大影響，對在香港經營的美國公司也會造成負面影響。」

但《華爾街日報》引述數據，質疑美國取消香港特殊待遇的實質影響，究竟有多大。

其中，儘管美國是香港的第二大貿易夥伴，僅次於中國內地，但去年，香港的貿易中只有6.2%來自美國，相比之下來自中國內地的貿易佔比為50.8%。因此，美國就算單方面取消香港獨立關稅區地位，對香港貿易總量的打擊或許有限。

美國與港有順差 出口管制首「損」美企

香港特區政府的經濟顧問盛智文（Allan Zeman）接受《華爾街日報》訪問時更指出，由於美國與香港之間有貿易順差，美國一旦實施出口管制，美國經濟所受傷害可能比香港更大。香港製造業規模很小，本地產品出口極少。

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據了解，2009年至2018年期間，美國對香港的貿易順差達到2,970億美元，這表明美國的利益也將面臨風險。

在香港生活了幾十年的盛智文稱，他不斷見證了可能使一些公司撤出香港的事件，比如1989年天安門廣場事件後，或1997年香港回歸中國時。這些年間，總會有一些無端驚慌的公司撤離香港。

「總有一些無端驚慌的公司撤離香港」

但盛智文稱，他認為許多公司會選擇留在香港，因為這裡是進入中國的門戶，而且香港實行低稅收制度，允許資本自由流動。

事實上，有分析指，目前有1,300多家美國公司在香港開展業務，其中一些公司把地區總部設在了香港。許多美國公司都在香港設有辦事處，包括蘋果公司（Apple）、寶潔公司（Procter & Gamble）、聯邦快遞集團（FedEx）等。特朗普一旦制裁香港，這些美資公司或先受損。

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責任編輯：鄧國強

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