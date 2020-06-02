6億人月入千元惹脫貧大計憂慮 李克強說出了中國的另一面？

國務院總理李克強在上周在總理記者會上說的一句話：「6億人月收入僅1000元」，引發輿論熱議，令外界擔憂今年全面減貧目標無法實現，被視為與近年官方大力宣傳的「大國崛起」、「厲害了，我的國！」中國新形象相去甚遠。然而，凡事有兩面，這也說明決策層對於中國的短板有着清醒完整認識。

與「大國崛起」不同調？

新冠肺炎疫情令經濟遭受重創，李克強坦言，可能有一些人會因此返貧，「脫貧的任務更重了」，因「1000元（人民幣，下同）在一個中等城市，可能連租房都困難。」

李克強提供的這個數據隨即在網上掀起輿論風暴，網民紛紛找出國家統計局數據作對比，其中2019年中國居民人均可支配收入為30733元，換算月均即為2561元，與總理的「6億人月均收入1000元」之說有相當差距。

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在輿論熱議下，多家官方媒體紛紛撰文「解畫」。內地官媒《經濟日報》引述收入分配領域專家李實解釋，6億人平均月入1000元左右，並非指這6億人月入都只有1000元，「而是有高於1000元的，也有低於1000元的。」

《求是》雜誌刊登習近平《關於全面建成小康社會補短板問題》的文章，強調「中國已基本實現全面建成小康社會目標，成效比當初預期的還要好」、「但目前全面建成小康社會也有一些短板，必須加快補上」、「短板主要是老弱病殘貧困人口、深度貧困地區、生態環境、公共服務、基礎設施等。」

說明決策層對短板有清醒認識

事實上，由於統計方法不同，6億貧困人口與實現小康社會、完成脫貧目標的目標可能並不衝突，只是將「短板」作出了具體的數據呈現。在滿眼都是中美脫鈎、大國復興、全面減貧這些中國「A面」的信息中，忽然出現一組「B面」的數據，令人看到在「大國」畫像背後，還有很多「小民」的現實困境，也是當下中國亟待解決的問題。

李克強公開這組不太體面的數據，符合他經濟總理的身份設定，也符合他提到「疫情過後民生最重要」的任務。AB兩面才是完整的中國，毫不避諱當下存在的問題，意在坦陳雖然已經高速發展40年，但中國仍是發展中國家的國情，這也說明決策層對於中國的短板有着清醒完整認識。

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本報駐京記者：潘攀

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