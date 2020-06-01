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6億人月入千元惹脫貧大計憂慮 李克強說出了中國的另一面？（訂戶專享）

國情動向 22:17 2020/06/01

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國務院總理李克強在上周在總理記者會上說的一句話：「6億人月收入僅1000元」，引發輿論熱議，令外界擔憂今年全面減貧目標無法實現，被視為與近年官方大力宣傳的「大國崛起」、「厲害了，我的國！」中國新形象相去甚遠。然而，凡事有兩面，這也說明決策層對於中國的短板有着清醒完整認識。

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