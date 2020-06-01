6億人月入千元惹脫貧大計憂慮 李克強說出了中國的另一面？（訂戶專享） 國情動向 22:17 2020/06/01 分享： 國務院總理李克強在上周在總理記者會上說的一句話：「6億人月收入僅1000元」，引發輿論熱議，令外界擔憂今年全面減貧目標無法實現，被視為與近年官方大力宣傳的「大國崛起」、「厲害了，我的國！」中國新形象相去甚遠。然而，凡事有兩面，這也說明決策層對於中國的短板有着清醒完整認識。 ... 相關文章 新基建接力「中國製造2025」 破美技術圍堵 2020/05/20 新基建接力「中國製造2025」 破美技術圍堵 【去中國化】貨幣冷戰打響 中國以何應對？ 2020/05/15 【去中國化】貨幣冷戰打響 中國以何應對？ 【大灣區金融30條】港引領金融開放 鞏固國際金融中心地位 2020/05/18 【大灣區金融30條】港引領金融開放 鞏固國際金融中心地位 內地樓市突然發狂 真回暖還是假陽春？ 2020/04/03 內地樓市突然發狂 真回暖還是假陽春？ 經濟 李克強 貧富懸殊 人大政協兩會 中美貿易戰 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入