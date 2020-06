【港區國安法】蓬佩奧稱正考慮接收香港人到美國 外交部回應

全國人大推動在香港引進「港區國安法」,事態上升至中美角力、中國與西方國家博弈層面。繼英國聲稱考慮擴大香港人的BNO權利後,美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)表示,美國正在考慮歡迎香港人來美的選項,以回應中方對香港訂立「港區國安法」。但他未同時提出具體方案。

在北京,外交部發言人趙立堅表示,中方近來已多次表明在香港問題上的原則立場。香港事務純屬中國內政,不容任何外國干涉。希望美國多做有利於香港穩定繁榮和中美關係發展的事。

路透社報道,蓬佩奧上周五(5月29日)在美國企業研究所(AEI)發表演說時,曾被問及美國政府是否正考慮「歡迎香港人前往美國,引進企業創造力」。

蓬佩奧回應時稱,美方正考慮有關安排,但不知事情會如何發展:

我們正在考慮它。我不知道它將具體如何運作。正如你們所知,跟英國(與香港)的關係不同。很多(香港)人都有英國國民護照。香港與英國之間有一段很長的歷史;這與美國情況非常不同。但我們正在研究這一選項。

