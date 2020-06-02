【港區國安法】蓬佩奧稱正考慮接收香港人到美國 外交部回應

▲ 【港區國安法】蓬佩奧稱 正考慮接收香港人到美國

全國人大推動在香港引進「港區國安法」，事態上升至中美角力、中國與西方國家博弈層面。繼英國聲稱考慮擴大香港人的BNO權利後，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，美國正在考慮歡迎香港人來美的選項，以回應中方對香港訂立「港區國安法」。但他未同時提出具體方案。

在北京，外交部發言人趙立堅表示，中方近來已多次表明在香港問題上的原則立場。香港事務純屬中國內政，不容任何外國干涉。希望美國多做有利於香港穩定繁榮和中美關係發展的事。

路透社報道，蓬佩奧上周五（5月29日）在美國企業研究所（AEI）發表演說時，曾被問及美國政府是否正考慮「歡迎香港人前往美國，引進企業創造力」。

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蓬佩奧回應時稱，美方正考慮有關安排，但不知事情會如何發展：

我們正在考慮它。我不知道它將具體如何運作。正如你們所知，跟英國（與香港）的關係不同。很多（香港）人都有英國國民護照。香港與英國之間有一段很長的歷史；這與美國情況非常不同。但我們正在研究這一選項。 We are considering it. I don’t know precisely how it will play out. The British have, as you know, a different relationship. A lot of these folks have British national passports. There’s a long history between Hong Kong and the United Kingdom; it’s very different. But we’re taking a look at it.

美國總統特朗普在香港時間上周六凌晨宣布，開始啟動取消美國對香港特殊待遇的程序，聲稱反制中方在香港推動國安法。

特朗普稱，中方實則將香港的「一國兩制」變成了「一國一制」。

中國外交部批美方「橫加干涉」

中國外交部發言人趙立堅周一在例行記者會答問指出，美方對香港國家安全立法橫加干涉，完全違背國際法和國際關係基本準則，是注定失敗的，強調中方將堅決回擊。

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英國外相藍韜文（Dominic Raab）上周四表示，英國高度關注中國企圖單方面為香港設立國家安全法的問題。

「如果中國繼續走這條路，推行這項國家安全法律，我們將廢除6個月的期限限制，允許英國國民海外護照（BNO）護照持有人來到英國，可以讓他們申請工作或者學習，期限可以延長至12個月，而這本身會為將來申請英國公民身分提供一條途徑」，他表示。

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責任編輯：鄧國強

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