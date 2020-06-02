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【中美角力】蓬佩奧指禁解放軍背景留學生入境 只針對特定人士的「惡意行徑」

國情動向 10:54 2020/06/02

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美國總統特朗普宣布禁止有解放軍背景的中國留學生、研究人員入境。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）1日表示，新措施只針對特定人士的「惡意行徑」，可望建立更透明、互信學術環境，美方將持續竭盡所能確保國土安全。

特朗普29日大動作召開記者會，宣布4大反制中國措施，其中一項為暫停具中國軍方背景，想進入美國求學或從事研究的中國人士入境，以避免中國不斷竊取美國機密技術與智慧財產權，來強化解放軍現代化能力。

特朗普在當天發布的總統公告中表示，中國當局利用部分中國學生獲取美國智能財產權，主要利用對象為研究生及博士後研究員。因此，在研究所以上等級學術機構就讀或進行研究，並與解放軍有關聯的中國人士，有較高風險被中共利用或拉攏，也可能對美國利益造成損害。

蓬佩奧指禁解放軍背景留學生入境 只針對特定人士的「惡意行徑」

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蓬佩奧2日發聲明指出，美方上週宣布的新措施，是回應中國政府透過部分在鎖定領域的中國研究生及研究人員，自美國機構移轉及竊取敏感技術、智能財產權，不當利用美國開放、相互合作的學術研究環境。

蓬佩奧強調，美方關切的是中國共產黨及特定人士的「惡意行徑」，而非全體中國民眾；被中國當局鎖定、拉攏及利用的中國留學生與研究人員，只佔透過F與J簽證入境美國的中國人員一小部分。

蓬佩奧表示，新簽證措施預計能協助建立一個更開放透明環境，有助美中學者對彼此有更多信任；而美方將持續竭盡所能，捍衛美國科技與機構，並確保美國國安與經濟安全不受外國勢力干預。《紐約時報》指出，目前約有36萬名中國籍學生在美就讀，特朗普新簽證措施預估會影響其中至少3000名學生。路透社則預估，影響人數約落在3000人至5000人。

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責任編輯：游昊雲

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