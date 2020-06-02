▲ 【港區國安法】中方反擊特朗普再添動作？採購美國大豆量大減

「港區國安法」令緊張的中美關係火上澆油。美國總統特朗普宣稱將取消對香港的特殊待遇，以反制中國立法之舉，有消息指中方已要求國有企業暫停採購美國農產品。最新消息指，盡管中方周一仍向美國買入18噸大豆，但規模較此前的大幅減少。

觀察者指，要注意中國縮量購買美國農產品，是否中方反擊美國又添訊號。

彭博社及路透社稍早前引述熟悉內情的消息人士稱，中國已要求國有企業停止大規模採購美國大豆和豬肉，其中一名消息人士稱，中國政府也已要求暫停採購美國玉米和棉花。

彭博指 中方已叫停國企買美農品

消息人士更稱，如果美國針對香港問題採取進一步行動，中國準備暫停進口更多美國農產品。

【中美貿易戰】彭博社：中國暫停部分美國農產品進口

【港區國安法】特朗普稱撤香港特殊地位 趙立堅：注定失敗將堅決回擊

儘管如此，路透社引述3名了解交易情況的美國交易商稱，中方周一仍向美國買入大豆。

據了解，中方此次購買的總計至少18萬噸大豆，將在10月或11月付運，屆時將是美國大豆出口旺季，價格通常是全球最便宜的。

但值得注意是，與最近中國國有企業一次就購買總計100萬噸、甚至更多的大豆相比，周一的大豆採購規模較小。這是否意味中方反擊美國又添訊號，各方有所揣測。

路透社報道指，目前還不清楚為何在中國政府向國有企業發出信息後仍在購買大豆，但美國貿易商表示，中國進口商10月和11月的大部分大豆需求仍未能滿足。

【港區國安法】特朗普預告撤香港特殊地位 新冷戰催生極端手段

【港區國安法】中方打「香港富豪牌」反制特朗普 紐約時報揭內幕

「目前的情況很不明朗，真的很難說」，一位美國出口貿易商表示，「也許他們想要把價格壓低幾美分，或者有其他安排。他們確實需要大豆」。

任何長時間停止購買美國農品，都將進一步威脅到實現1月份簽署的第一階段貿易協議設定的目標的進展。在激烈的貿易戰期間大幅削減進口後，中國承諾大幅增加對美國農產品的購買。

路透引消息 中方確欲供採購反擊美方

美國農業部和美國貿易代表辦公室沒有立即回應置評請求。

美國總統特朗普周五表示，他將指示他的政府開始取消給予香港特殊的待遇的進程，以回應中國計劃在香港實施新的安全立法。

【港區國安法】美智庫專家：特朗普辣招顯示放棄與習私交 中美關係惡化無止境

【港區國安法】特朗普8分鐘談話埋3伏線 為香港與中美留「安全門」

中國外交部發言人趙立堅周一就中美關係表示，美國嚴重干涉中國內政，破壞中美關係，必將損人害己，美方任何損害中方利益的言行，都將遭到堅決回擊；並指出將美國抗議示威同香港抗議活動相提並論，是典型的雙重標準。

消息人士指出，在特朗普周五發表上述言論後，中國進口商已經取消了1萬到2萬噸美國豬肉的進口，相當于近幾個月來一周的定單量。

【港區國安法】不止香港議題！特朗普記者會提4招制裁中國 一文看懂

【港區國安法】特朗普撤香港特殊地位內幕：他在此時才拍板

另一名熟悉政府計劃的消息人士稱，在最壞的情況下，如果特朗普繼續針對中國，北京將不得不放棄第一階段貿易協議。「在不斷受到特朗普攻擊的情況下，北京不可能從美國購買商品」，這名人士說。

了解情況的消息人士則指出，鑒於眼下中美矛盾在其他領域不斷升級，「一定範圍或規模的暫停」，但並不是全部停止。他還說，經過評估，中國並不缺農產品的賣家。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【港區國安法】跟進最新消息，各方反應

跟進【中美角力】新形勢，立即了解