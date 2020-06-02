【中國經濟】穩就業保民生 李克強考察山東：地攤經濟是中國生機

新冠肺炎疫情衝擊後的中國，今年不設定GDP增速量化目標，注重「六穩」「六保」，就業成為重中之重。總理李克強昨日（6月1日）在山東煙台考察，到當地一個小區攤位，強調「地攤經濟、小店經濟」是就業崗位的重要來源，是中國的生機。

據中國政府網，李克強昨到煙台一處老舊小區，在一個熟食攤前問攤主疫情期間受了多大影響、是否享受到房租減免，員工工資能否照發等。

對方表示，疫情期間生意幾乎沒了，但房租減免了4個月，總算渡過了難關。現在經營基本恢復了正常，加上又允許在店外擺攤，很受市民的歡迎，人氣慢慢回來了。

就業崗位重要來源

報道稱，李克強亦關切地詢問其他商戶和攤主，前幾個月收入降沒降。大家普遍反映差不多降了3、4成，好在國家及時出了扶持政策，總算挺過來。

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李克強表示，地攤經濟、小店經濟是就業崗位的重要來源，是人間的煙火，和「高大上」一樣，是中國的生機。他稱，市場、企業、個體工商戶活起來，生存下去，再發展起來，國家才能更好，會給予支持。

佔道經營不列文明城市考核內容 多地鬆綁

值得注意，中央文明辦日前在今年全國文明城市測評指標中，明確要求不將佔道經營、馬路市場、流動商販列為文明城市測評考核內容，被解讀為釋放了放寬搞好「地攤經濟」的信號。

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事實上，早於今年3月，四川成都在疫情防控期間，對商家和經營者實施審慎包容監管政策，截至上月22日，全市設置臨時佔道攤點、攤區2234個，允許臨時越門經營點位17748個，大型商場佔道促銷點82個，允許流動商販經營點20891個，增加就業崗位10萬個以上。另浙江杭州、河南許昌也開放部分街道，為攤販提供經營場地。

此外，內地最大的批發平台阿里1688，日前發布「地攤經濟」幫扶計劃，將提供超過700億元的免息賒購。

國新未來科學技術研究院執行院長徐光瑞表示，「地攤經濟」對經濟社會影響有利弊，利是可以增加就業崗位、提升城市溫度、增強區域發展活力、提振社會預期等；弊是增大城市管理難度，對市容市貌、環境衛生、有序競爭、社會安全等帶來一定隱患。他表示，政府要做好規範管理，包容同時，也要避免出現城市管理執法過度或標準不一等問題，交通堵塞、環境污染等問題也要嚴格管理。

責任編輯：林佩怡

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