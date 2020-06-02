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【新冠肺炎】曾染疫後臉部變黑 武漢醫生治療4個多月不治

社會熱點 12:05 2020/06/02

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最先爆發新冠肺炎疫情的武漢，再有染疫醫生不治。武漢中心醫院泌尿外科副主任醫師胡衛鋒，今日搶救無效離世，生前因感染新冠肺炎治療長達4個多月，是該院染疫病逝第五名醫生。治療期間，胡衛鋒曾因「面容變黑」而受到公眾關注，據報終因腦出血及多器官衰竭離世，留下兩名幼子。

澎湃新聞報道，從武漢中心醫院醫護人員及其他知情人士，獲悉胡衛鋒離世消息。一名知情人士稱，胡衛鋒的病情相對較重，情緒亦不穩定。央視報道稱，胡衛鋒於今晨5時45分搶救無效離世，他生前因感染新冠肺炎並引發基礎性疾病，進行了長達4個多月的治療，因藥物治療導致「面容變黑」。

【新冠肺炎】武漢兩醫生染疫皮膚發黑！一人臉色已恢復　一人據報腦出血（更新版）

據財新網報道，在突發腦出血前，胡衛鋒的新冠肺炎已經治愈，核酸檢測已經轉陰，最後1個月的治療主要圍繞腦部止血和遏制多器官衰竭。

病情一度好轉 之後腦出血

央視此前消息稱，胡衛鋒1月中下旬被確診感染新冠肺炎，在武漢市中心醫院治療，2月轉入武漢市肺科醫院ICU病房，並施行ECMO（人工心肺），3月轉院到同濟中法新城院區治療，他一度病情好轉，撤下ECMO，並能夠正常講話轉入普通病房。但他與同事、心外科副主任醫師易凡，因「面容變黑」而廣受關注。易凡5月6日已康復出院。

【新冠肺炎】李文亮同事又一人染病去世！同院第4位醫生殉職

不過，4月22日，胡衛鋒突發腦出血，再次病危。財新引述醫護人員表示，因當時情況危急，胡衛鋒4月24日重新進行插管手術，之後一直昏迷。央視報道，胡於5月29日再次腦出血。

「發哨人」艾芬發文悼念 透露留下兩名幼子

據了解，胡衛鋒在短暫清醒時，曾對周圍的人說：「我好像大海中的一葉小舟，隨時可能被淹沒。」其同事、有疫情「發哨人」之稱的武漢中心醫院急診科主任艾芬，在朋友圈中寫到，「今晨，小舟終於靜悄悄沉落於大海。安息吧」，又稱「你選擇兒童節過後離開，是否是希望你的兩個幼子開心地過完這個六一呢？」

財新報道指出，胡衛鋒的同事評價他人很好，專業能力也很強，只要有需要，總是會努力幫助解決各種問題。

除了胡衛鋒，武漢市中心醫院眼科醫生李文亮、甲狀腺乳腺外科主任醫生江學慶、眼科主任醫生梅仲明、眼科退休副主任醫生朱和平，此前亦殉職。該院倫理委員會職工劉勵，亦因感染新冠肺炎不治。

【新冠肺炎】武漢疫情「吹哨人」李文亮等14人 被湖北省評為烈士

【中國疫情】繼李文亮後 再有湖北醫生因「不當言論」被懲處

責任編輯：林佩怡

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