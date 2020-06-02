【中國經濟】外媒：不設GDP增長目標 標誌「以經濟增長為中心」的想法將轉變

因應疫情衝擊和國際變局，今年中國政府報告中並未設定經濟增長目標。華爾街日報認為，這將令全球受到衝擊，因為這可能標誌著中國官員對經濟增長中心地位的想法發生轉變，還將削弱中國對全球服務、製成品和自然資源的需求。

「以經濟增長為中心」的想法將轉變

報道指出，中國經濟在過去25年間迅猛增長，國內生產總值(GDP)年度增長目標成為政府與公眾之間一種「隱性協議」的表現，即默許諸多政治和社會問題，換取日益繁榮的局面。這就導致地方官員會優先考慮某些政策，例如吸引投資以及鼓勵房地產開發和基礎設施建設。

但在今年這種不設增長目標，以疫情防控為重的新的激勵結構下，中國高層領導人對經濟增長中心地位的想法將發生更廣泛的轉變。

芝加哥保爾森基金會(Paulson Institute)智庫MacroPolo的研究員宋厚澤指出，一些經濟表現不佳的省份連續幾年未能達成GDP目標，但最近這些省份的官員並未被撤職，看上去也不那麼擔憂。

宋厚澤說，GDP目標邊緣化似乎是一種趨勢。他說，既然2020年未設GDP目標，「那麼未來幾年他們就更有可能放棄GDP目標」。

惠譽國際評級(Fitch Ratings)香港和中國地區首席分析師Andrew Fennell表示，自2018年引入新的失業調查以來，就業問題一直是注重穩定的中國領導人特別關注的問題，可以說其重要性超過了GDP數據。Fennell稱，取消今年的GDP目標是對現實的承認，但這也是激勵結構變化的必然結果。

5月份，中共總書記習近平強調，「著眼點著力點不能放在GDP增速上。」與政府明顯能夠容忍經濟增長放緩的態度一致，北京方面宣布了一攬子溫和刺激措施，這些舉措較2008年和2015年應對經濟下行的大規模財政和貨幣政策要溫和得多。

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責任編輯：費風