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【網易上市】網易創辦人丁磊創業路崎嶇 科網股爆破後曾屢傳會被收購

經濟脈搏 14:02 2020/06/02

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網易創辦人丁磊創業路崎嶇 科網股爆破後曾屢傳會被收購

網易今開始招股，它作為遊戲業龍頭之一，一直用《夢幻西遊》、《陰陽師》等經典遊戲影響人們生活。而網易雲音樂、有道也大放異彩，塑造出投資佳話。原來其創辦人丁磊本只是位普通大學生，畢業後先到寧波市電信局工作，後來加入外國科企sebyse，又曾與朋友成立公司，最終在1997年創辦網易。

丁磊大學畢業後被分配到寧波市電信局，當年電信局的福利待遇不錯，那兩年的工作四平八穩，當地很多都很羡慕。丁磊卻多次問自己：「難道就這樣安逸下去嗎？難道自己只能承擔這麽多嗎？」經過深思熟慮，丁磊不理家人反對，他鼓起勇氣辭職，決心到廣州闖一闖。

在廣州，他感覺創業的時機還不成熟，就先應徵打工。當時他面試了很多公司，終於以不高的收入加入了外國科企sebyse。他加入sebyse時收入不高，但隨著慢慢加薪，生活開始安定。不過，他感覺還是無法發揮其力量，於是離開收入豐厚的工作，與朋友創立互聯網公司。不過，他很快又覺得新公司和自己想象不一樣，再離開公司創立網易。

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從這年起，丁磊一步步將網易從一個十幾人的小公司，發展到擁有近300名員工，於2000年6月在美國上市的知名互聯網技術企業。不過，網易上市後科網股爆破，網易股價節節下跌。2001年，網易因財務問題被納斯達克除牌，股價僅0.64美元，網易被收購的傳聞層出不窮。

這時候，丁磊將目光投向在綫遊戲《西遊記》和簡訊服務、股票點播以及一個類似MSNExplorer的新產品上，成就了網易在簡訊和網絡遊戲上的成功。在這基礎上，丁磊之後多次憑「產品為王」，以及創新思維成絕境破局者。

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其中網易旗下卡牌類手遊《陰陽師》開發過程雖接近20個月，在2016年一推出就成為大熱，之後更通過拍攝《陰陽師》大電影、促成陰陽師與必勝客、農夫山泉的品牌合作等，從遊戲產業拓展到泛娛樂行業。此外，網易雲音樂與有道詞典等創新業務，近來都發展的十分迅速，而公司股價從02年復牌後，到現在已暴漲2000多倍。

值得注意，丁磊追求基業長青，既不依賴智能手機紅利、技術紅利，也不依賴人口紅利，網易產品的落腳點在於對產品本質的回歸，即產品體驗和每個用戶的商業價值上。這就是不少分析人眼中網易的生存之道，想象空間所在，也是其對中國互聯網行業最大的價值所在。

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責任編輯：游昊雲

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