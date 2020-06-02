「中國天眼」料9月啟動外星文明搜索 霍金生前曾這樣警告

宇宙有外星人嗎？據中國地外文明搜尋（SETI）科學家、北京師範大學天文系宇宙學與地外文明研究團組張同杰首次透露，被稱為「中國天眼」的500米口徑球面射電望遠鏡，預計今年9月在設備升級後，可正式啟動針對地外文明（存在於地球以外的文明）的搜索。

不過，英國著名天體物理學家霍金生前曾表示，外星人「幾乎肯定存在」，但人類最好避免與其接觸，警告稱外星人可能會入侵地球、掠奪資源，然後揚長而去。

《科技日報》報道，目前全球最大、最靈敏的「中國天眼」，在搜尋外星人上的優勢顯而易見。按照張同杰的說法，「中國天眼」有潛力探測到數千顆地外行星上的類地文明，或擁有更先進技術的文明。

對人類移民太空有現實意義

同時是國際宇航大會（IAC）搜索地外文明計劃常設委員會（IAA SETI）會員的張同杰更認為，搜尋外星人不僅有科學意義，對於人類今後的太空移民計劃，更有現實意義。

中國科幻作家劉慈欣 憑文革Ｘ外星人小說獲雨果獎

「中國天眼」首次發現2顆新脈衝星 距地球1.6萬光年

中國也想找外星人 貴州建全球最大望遠鏡

報道指出，搜索地外文明，原本就是「中國天眼」5個主要的科學目標之一。2018年，「中國天眼」安裝並調試專門用於地外文明搜索的後端設備。主要從「中國天眼」浩如煙海的電磁信號中，篩選出有用的窄帶候選信號，排除天體和人工信號。

後端設備有效 分辨率高

這套專門設備，由美國加州大學伯克利分校地外文明研究團隊基於幾十年的地外文明搜索經驗，攜手中國科學院國家天文台量身開發。張同杰表示，目前捕獲的可疑信號有待進一步甄別，但經過驗證，「中國天眼」的後端設備非常有效。高分辨率，對宇宙噪音的處理能力非常出色，這將讓「中國天眼」在外星人搜尋上如虎添翼。

【中美角力】疫症未過冷戰已啟動 美連環三箭發動科技戰

【中美關係】科技戰升級 美方擬收緊限制阻中國獲先進技術

「目前，中國天眼正在升級後端設備，預計9月後可投入新觀測。」張同杰透露，「中國天眼」正在醞釀新的觀測計劃，屆時，地外文明搜索也將同步啟動。由於採取共時觀測模式，外星人搜尋並不會干擾「中國天眼」正常的科學觀測。

不過，張同杰表示，隨著「中國天眼」對地外文明搜索的正式開啟，海量數據將源源不斷，針對數據儲存和計算能力，將是巨大挑戰。「如果有個幾百萬，就可以把數據中心建起來。另外，設備購買、人才建設和學術交流，都是一筆不小的開支。」

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道