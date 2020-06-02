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【港區國安法】3個關鍵因素　特朗普難在香港議題贏中國

國情動向 14:02 2020/06/02

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【港區國安法】3個關鍵因素 特朗普難在香港議題贏中國

全國人大通過「港區國安法」決定，事態上升至中美角力層面，美國總統特朗普揚言要終止香港特殊待遇。但必須注意是，香港議題對美國而言是一座很難攻陷的城池，主要原因有3個：美方沒有合適「武器」、難獲美國商界支持、乃至不少低估中方在主權問題上的堅持。

中美新冷戰已掀開序幕，美國繼貿易問題、台灣等地緣政治議題後，再欲打「香港牌」，他日前宣示將撤銷香港特殊地位，便頗有借香港人權自由議題、制衡中國的意味。但他沒同時提出制裁香港的具體行動、時間表。

【港區國安法】特朗普預告撤香港特殊地位 新冷戰催生極端手段

【港區國安法】不止香港議題！特朗普記者會提4招制裁中國  一文看懂

特朗輿論場上就有觀點認為，這反映特朗普強硬言詞背後，其實很難在中美角力中，操作香港議題。情況頗有美方欲封殺華為，但截至目前始終未獲重大成果。香港議題恐難攻下，箇中有3大因素。

其一：特朗普沒有合適的「武器」

美方沒有能打痛中方，迫使中國收回「港區國安法」的手段，而特朗普口中所說的撤銷香港特殊地位，並非牽制中國的有效工具。

套用《華爾街日報》的話，美國在香港問題上的選項確實有限，因為切斷聯繫或損害香港經濟的行動，可能不能精準打擊中國，卻只能變相懲罰香港人、產生反效果。

【港區國安法】特朗普稱撤香港特殊地位　趙立堅：注定失敗將堅決回擊

【港區國安法】中方反擊特朗普再添動作？採購美國大豆量大減

總部位於紐約的榮鼎集團（Rhodium Group）的合夥人Daniel Rosen表示，在這個艱難時刻，香港民眾已經承受著很大壓力，美國不應該做出會對他們造成額外的、可避免的傷害的反應。因為外界普遍的觀點是，美國一旦取消香港特殊地位，香港經濟受損，第一個感受痛苦的未必是中央，而是因此失去工作或商機的香港人。

其二：不要低估中國堅守主權「低線」的意志

中國政府與特朗普政府就貿易政策進行了談判，並在今年1月份簽署了一份協議，根據協議，中國將大規模進口美國商品以安撫特朗普。但中方不太可能在社會政策的問題上作出妥協。

特別是港區國安法問題涉及中國主權及安全的利益低線，中方恐怕會願意用更大的代價，抵抗美國的施壓。這一幕一旦出現，美方不僅沒能借香港議題遏制中國，還反可能面臨損失。

【港區國安法】盛智文：特朗普倘實施出口管制　美國傷過香港

【港區國安法】中方打「香港富豪牌」反制特朗普　紐約時報揭內幕

事實上，路透社引述一名熟悉中國政府計劃的消息人士稱，在最壞的情況下，如果特朗普繼續針對中國，中方將不得不放棄第一階段貿易協議，中方不可能從美國購買商品。

加州大學聖地亞哥分校二十一世紀中國研究中心負責人Susan Shirk直指：「一旦涉及與中國主權相關的問題，就會將變得極其困難。」

其三：美國商界不太可能支持特朗普打「香港牌」

美國自2009年至2018年期間，對香港的貿易順差達到2,970億美元，目前有1300多間美資公司在香港設立辦事或總部，特朗普一旦制裁香港，美資公司利益恐有受損風險。

《華爾街日報》報道指出，儘管外資高管們私下裡普遍擔心，北京方面的「國安法」立法，舉動會威脅到跨國公司在香港賴以經營的法律基礎；但在香港問題上，美國政府的制裁中港行動，幾乎沒有得到商界的公開支持。

【港區國安法】特朗普8分鐘談話埋3伏線  為香港與中美留「安全門」

【港區國安法】美國總統特朗普有關中國問題講話全文（有片）

觀察人士指，特朗普很難落實撤銷香港特殊地位的動作，因此，或許只能重新考慮就引渡犯罪嫌疑人、高科技產品出口等領域，制裁中國的「港區國安法」。但這些措施，幾可肯定難以短時間內打痛中國。

特朗普在香港議題上，會否一如華為議題，陷入進退維谷的境地？值得持續觀察。

【中美貿易戰】彭博社：中國暫停部分美國農產品進口

【港區國安法懶人包】美國《香港政策法》帶來哪些特殊待遇 若失去會如何？

【港區國安法懶人包】終極一次看懂內容、爭議、對市民和商界影響

【港版國安法懶人包】國安法Q&A告訴你內容重點　有何爭議？

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本報記者：程國知

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