【中美貿易戰】中美角力全升級 路透稱特朗普卻難棄貿易協議

路透社引述華府消息人士透露，雖然美國總統特朗普對北京處理新冠病毒疫情的方式，新的香港安全法規感到憤怒，而且中國能實現買美國商品目標的希望也日益減弱，但特朗普只能堅持與中國達成的第一階段貿易協議。

近日幾乎都有特朗普或取消中美首階段貿易協議的說法從白宮流出，但上周五當特朗普表示美國將開始取消香港的貿易和旅行特殊待遇時，他沒提及該協議，令市場鬆一口氣。

根據彼得森國際經濟研究所估計，第一季中國的採購金額只有達貿易協議目標所需的約40%，意味著下半年中國的採購規模需大幅上升。不過，中國事實上或無法兌現對美國農產品、制成品、能源和服務的承諾；許多人認為即使在疫情爆發前這些採購目標也不現實。

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一名聽取了政府貿易審議情況簡報的人士表示，特朗普被一個本身就有問題的協議給困住了。如果堅持協議，這份空洞的協議毫無意義；如果放棄協議，後續行動將造成經濟拖累和更大的波動。有分析師稱，若現在退出協議，無法讓特朗普在製造業吃重的搖擺州獲持久的政治聲勢反彈。

因此，分析估計特朗普只能堅持與中國達成的第一階段貿易協議。不過，美國下一步或恢復此前曾計劃實施、但後來又取消的對價值約1,650億美元的中國消費品的關稅，其中包括蘋果手機、電腦、玩具和服裝。

值得注意，上周白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）批評北京，但他在貿易問題上對美國財經頻道CNBC表示，目前中美第一階段貿易協議的確仍在繼續，或許繼續取得進展。

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責任編輯：游昊雲

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