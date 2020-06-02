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【中印角力】印度反華升溫 「移除中國程式」App爆紅 兩周下載破百萬

國情動向 14:08 2020/06/02

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近日中印邊境衝突引發印度民眾反華情緒升溫，加上對中國App有安全疑慮，一款名為「移除中國應用程式（Remove China Apps）」的免費手機App在印度爆紅，推出兩周在Google Play的下載量超過100萬，評分升至4.9分，已成當地熱門應用程式。

Remove China Apps在Google Play的描述指出，該款App的開發僅用於教育目的，用以識別某些應用程序的原產國，不會要求或強迫用戶刪除任何App，用戶應按自己選擇。
據了解，下載該App後，無需註冊登錄即可開始使用，用戶只需選擇「掃描」，即能自動識別中國App。如果手機沒有中國App，會出現恭喜字句。

中印邊境再爆衝突 150士兵毆鬥釀12傷

解放軍據報增兵駐守中印邊境 外交部：局勢總體可控

上述App由OneTouch AppLabs推出，印度傳媒引述該公司的聯合創始人稱，印度人都知道，中國的產品在印度佔有很大市場，賺了很多錢，「並將錢用於反印度活動」，認為「中國應該付出代價」。

另一App冀取代TikTok

早前另一款印度手機App「Mitron」爆紅，以取代TikTok（內地稱抖音）。Mitron已超過500萬下載，而印度網民呼籲抵制的TikTok並給予1星，據報Google隨即出手刪除數百萬條用戶負面評論，令TikTok回彈。

印度電影《打死不離3兄弟》（3 Idiots）主角之一的真實藍本、工程師旺楚克（Sonam Wangchuk）也公開呼籲抵制中國產品。

【中美角力】特朗普提出願調解中印邊界爭端 京：不需要

【中美角力】美國陸軍封殺抖音TikTok 此前曾用來募兵

內地《環球時報》引述印度曼尼普爾大學教授納拉帕特表示，中國互聯網公司投資印度市場，為手機應用的本土使用者提供大量優質的應用程序，亦為印度IT工作者提供就業，帶動了印度科技行業的整體發展，批評「無視事實，鼓吹狹隘的『科技民族主義』，最終只會傷害到自己」。

責任編輯：林佩怡

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