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【華為5G】多間英媒透政府風向：或跟隨美國限制華為

經濟脈搏 14:34 2020/06/02

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多間英媒透露，英國政府很可能改變初衷，收緊華為5G在英國的使用。這或令本就因港區國安法而緊張的中英關係再度升溫。

英國正評估美國制裁華為可能造成的影響

《泰晤士報》1日報道稱，由白宮牽頭，美國方面對英國展開積極的游說活動，勸說英國重新考慮使用華為5G技術的決定。

該報稱，首相鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）正在考慮各種選項，提升對本國電訊企業的投資幫助它們增強在5G市場的競爭力。這一提案是英國更宏大計劃的一部分，在外界對中國公司設備的安全擔憂越來越大之際，要減少英國對華為5G技術的依賴。

《金融時報》周一也報道稱，英國正在評估美國制裁華為可能造成的影響。該報分析認為，英國的重新評估可能為政府改變此前的決定鋪路。

據《星期天泰晤士報》報道，因應英國對華為5G態度或會轉變，華為高層將在本周與首相府高級顧問會晤，希望了解英國首相的真實意圖。

稍早前，英國據報將建立「D10」聯名，推動10個民主國家建立5G設備及其他技術的供應商名單，替代中國電訊設備巨頭華為，以避免倚賴中國。

英國若排除華為將損失巨大

不過，如果英國真的打算拒絕華為，《金融時報》周一報道引述專家警告稱，中共將不會袖手旁觀，特別是英國在此事的最後決斷將受到其他歐洲國家密切關注，影響他們自己使用5G技術的決定。

此外，華為副總裁張國威（Victor Zhang）也曾表示，「排除華為將嚴重拖延（英國）5G建設，也會使英國經濟遭受高達70億英鎊的損失。」

責任編輯：費風

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