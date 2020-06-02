【港區國安法】人民日報微信轉文：滙豐將失去所有客戶　批未表態支持國安法　

▲ 【港版國安法】人民日報微信轉文：滙豐將失去所有客戶 批未表態支持國安法

全國政協副主席、前特首梁振英批匯豐未就「港區國安法」表態支持，事態一石激起千尺浪。《北京日報》微信公號發出評論文章，以「滙豐終將失去所有客戶」為題，談華為、國安法等一連串問題，文章並獲《人民日報》微信公號轉載。

目前，滙豐暫未對這篇文章作出回應。

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《北京日報》微信公號昨天發出題為《坑客戶，滙豐終將失去所有客戶》的文章，其中先談及滙豐 （0005） 在華為事件中的角色：

連日來，孟晚舟未能獲釋一事牽動人心。在這場完全不在國際規定框架之內的「審判」中，一個細節再次引起不少人注意：美方和加方給孟晚舟女士扣上「欺詐罪」帽子的理由是，孟晚舟在對滙豐銀行介紹關於華為的業務時，在涉及伊朗問題上做出了所謂「虛假陳述」。「莫須有」的罪名背後，究竟是怎樣一回事？ 原來，早在2012年和2013年，路透社曾報道過華為與一家伊朗合作夥伴的業務關係。當時華為除了向媒體澄清此事，也與合作夥伴進行了溝通，包括給滙豐一高管提供了一份PPT檔，證明自身並無不合規情況。

文章隨後又力數滙豐近年遭遇的爭議事件，並談及梁振英批匯豐未就「港區國安法」表態支持：

全國政協副主席、香港特別行政區前行政長官梁振英近日在社交媒體上發文，呼籲香港官商民與國家共同反制西方恫嚇。他特別提到滙豐銀行，「一個多星期過去了，滙豐銀行還未就國安法表態。」香港外資企業眾多，為何梁振英唯獨點名滙豐？這就不得不提到滙豐銀行的「成分」了。

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文章接著又說，「眾所周知，港英時代殖民政府在香港埋雷甚多，金融行業便是其中之一。香港回歸祖國之前，不少英資企業皆做過背棄香港之事，受惠於中國的開放包容，才得以在香港繼續立足......」

《北京日報》微信公號稱稱，「目前，國家立法保障香港安全穩定是大勢所趨、民心所向，滙豐在這個時候裝聾作啞，意欲何為？是擔心法網恢恢藏不住自己做的腌臢事，還是....」。

值得注意是，《北京日報》微信公號獲《人民日報》微信公號轉載，而香港亦有媒體轉述其內容。

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責任編輯：鄧國強

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