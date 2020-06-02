【中美角力】內地智囊：防中美關係破裂　兩國應堅守三條底線

北京大學國際關係學院教授、清華大學國際戰略與安全研究中心學術委員王緝思在《環球時報》撰文指出，處理今天的中美關係，應當堅守三條底線。這樣可遏止雙邊交往的全面破裂，中美關係能夠重回正常軌道，就只是一個時間問題和機遇問題。

王緝思指出，2014年前後，中國官方多次指出：戰略互信、經貿合作、人文交流，是支撐中美關係大廈的三大支柱，缺一不可。中美關係越困難，越需要確立底線思維。

王緝思表示，處理今天中美關係，應當堅守三條底線：

第一條底線，是無論兩國分歧有多麼嚴重，都必須通過和平的方式去處理，不能訴諸戰爭。

他稱，中美建立真正的戰略互信，在現階段是奢望，但最起碼應當使對方相信，己方絕不想主動挑起戰爭。這裡說的戰爭，既包括核戰爭、常規戰爭，也包括網路戰、太空戰等非常規戰爭。

他指，2017年8月，雙方軍隊指揮系統簽署文件，對兩軍之間的危機管控發揮著重要作用。為了避免戰爭，美國必須恪守自己承諾的一個中國原則，不能支持「台獨」。兩國應當共同努力實現南海非軍事化，維護朝鮮半島的和平穩定。

文章指，第二條底線，是保持一定規模的經貿合作，維護金融穩定。

王緝思指出，由於美國發動對華貿易戰和其他政治原因，近兩年雙邊貿易額和雙向投資額下降，在高技術領域合作的「脫鉤」已經成為現實。在可預見的將來，指望經貿合作重新成為雙邊關係中的「壓艙石」和「推進器」，是不現實的。但是，讓雙邊經貿關係和技術合作徹底脫鉤，不但不符合任何一方的利益，也是做不到的。

他指，今年1月15日達成的中美第一階段經貿協定還在執行中。雙方在協定中達成的原則共識，應當會保持下去。就拿大豆來說，中國市場的缺口很大，80％以上的大豆需要進口。如果美國豆農願意賣，價格合理，中方有什麼理由不按照協定大批購買呢？

他續指，美國少數政客想讓美國公司從中國撤資，降低雙邊貿易幅度，中國應該反其道而行之。近年來中國出台了很多擴大經濟開放、鼓勵外資來陸的舉措，是對美國少數人倒行逆施的打擊而非妥協。

在高技術領域，美國政府全力打擊華為公司等中國企業。然而，華為堅持同美國主流媒體、企業、政府部門、法律部門的多管道溝通，用法律手段處理糾紛。堅守同美國企業掛鉤的原則，努力在全球產業鏈中占有更大一席之地，華為等中國企業一定能挺立不倒。

文章強調，第三條底線，是堅決維護中美人文交流和社會交往。

王緝思稱，美國政府以國家安全為由，正在考慮禁止或限制中國公民在美國學習，這是短視的行為，同美國的國際教育傳統和外交政策大相徑庭。一直獻身於中美人文教育交流事業、首位華裔美國駐外大使張之香認為，人文交流現在是「中美關係中最後一個支柱」，絕不能再被拆除。

他指，寄希望於中美兩大國合作的人，既包括嚮往到對方國家學習交流的「90後」和「00後」，也包括上百萬出生於中國、正在美國創業的中年人，還包括兩國和世界上無數能從中美合作中獲益的人群。今年97歲高齡、為開拓中美關係做出巨大貢獻的基辛格和兩國許多資深外交家及社會菁英，仍然在為穩定雙邊關係而努力。

責任編輯：蒯宇澄

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