▲ 【港區國安法】林鄭月娥上京前再談美國制裁：有色眼鏡看香港

全國人大「港區國安法」立法工作全面推進之際，香港特首林鄭月娥今天傍晚將前往深圳，明天上午轉往北京。而她今天再度抨擊美國政府計劃對香港採取的制裁行動，並認為美方採取雙重標準，透過有色眼鏡看待香港的情況。

在全國人大決定制定「港區國安法」後，美國政府計劃在多方面制裁香港和中國，包括展開取消給予香港貿易優惠待遇的程序。

林鄭月娥以美國警暴引騷亂為例

連日來，港府、特首和各主要官員都先後批評美方的做法，指美方此舉不會有效。林鄭月娥今早出席行政會議前再度發聲，形容美方的做法「損人不利己」。

【港區國安法】特朗普預告撤香港特殊地位 新冷戰催生極端手段

【港區國安法】不止香港議題！特朗普記者會提4招制裁中國 一文看懂

她還指出，最近一些外國政府、政客有很多失實言論和無理指控，根本就是雙重標準，對自己的國家安全就很重視，卻用有色眼鏡看待香港的情況，「美國近日處理反警暴騷亂的手段強硬，但去年香港面對同樣的暴亂時又用什麼立場？」

林鄭月娥重申，香港是美國賺取貿易順差最大的經濟體；香港也單方面給予美國護照持有人免簽證待遇，而港人卻未獲得美方同樣的免簽待遇。

此外，香港為1300家在港美國公司提供在CEPA（內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排）下，同樣同等進入中國內地市場的優惠政策。

【港區國安法】特朗普撤香港特殊地位內幕：他在此時才拍板

【港區國安法】中方反擊特朗普再添動作？採購美國大豆量大減

她說，美國的投資和金融公司佔香港證券市場交易量大概1/5，這些都是美國在港的利益，希望美國以及其他政府在處理與香港雙邊關係上能互相尊重，「不可以、不應該在全球經濟因疫情疲弱不堪時，做一些打擊雙方企業、雙方人民的工作」。

林鄭周二傍晚將前往深圳 周三飛北京

另外，林鄭月娥今天傍晚將前往深圳，明天上午轉往北京，外界預計將向當局說明港版國安法意見。

報道稱，香港律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強及特首辦主任陳國基將會隨行。林鄭月娥將於明晚返回深圳，並於4日上午返回香港。

【港區國安法】盛智文：特朗普倘實施出口管制 美國傷過香港

【港區國安法】中方打「香港富豪牌」反制特朗普 紐約時報揭內幕

【港區國安法】3個關鍵因素 特朗普難在香港議題贏中國

【港區國安法】特朗普8分鐘談話埋3伏線 為香港與中美留「安全門」

【港區國安法】美智庫專家：特朗普辣招顯示放棄與習私交 中美關係惡化無止境

【港區國安法】特朗普記者會前發1字神秘推文：CHINA

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【港區國安法】跟進最新消息，各方反應

跟進【中美角力】新形勢，立即了解